Екснардеп, колишній радник голови Міністерства внутрішніх справ та письменник Вадим Денисенко

Путін послав Лукашенка. Захищати його він не буде

Путін поговорить з Лукашенком найближчим часом, але, як сказав Пєсков: "У нас немає жодного сумніву, що керівництво Білорусі й сама Білорусь здатні забезпечити свій суверенітет".

1. Якщо дуже коротко, то Путін зараз не має сил і можливостей, захистити Лукашенка. У Путіна немає ані сил, ані людей, щоб відкрити цей фронт.

2. Правда, всі останні заяви, які ми чуємо з Мінська, — це заяви про те, що Білорусь не хоче ескалації. І тут ми маємо ще один парадокс цієї ситуації: Лукашенко, схоже, боїться появи російських військ більше, ніж появи українських дронів. Він прекрасно розуміє, що поява тут вагомого контингенту російських військ поставить хрест на його багатовекторності, а якщо ширше, то й на самостійності. І, схоже, КНР попереджала Лукашенка про неприйнятність такого розвитку подій.

3. Слід також звернути увагу на те, що білоруський трек може стати частиною тиску європейської трійки на Трампа, який пробує домовитися з Лукашенком про калійні добрива. Лукашенко дуже не хотів би втягуватися ще й у цю гру, але ми не можемо виключати, що ця історія примусить Трампа до певних дзвінків та розмов.

Джерело: пост Денисенка у Facebook.