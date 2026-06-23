Журналист назвал главные признаки подготовки России к присоединению непризнанных территорий

Путин готовится к новой аннексии? Такой вывод можно сделать из неожиданной отставки "президента" самопровозглашенной Южной Осетии Алана Гаглоева. Гаглоева, только недавно подписавшего с Путиным очередное соглашение об углублении союзнического взаимодействия, не только сняли с должности, но и выгнали из республики.

Вместо него возглавлять Южную Осетию будет бывший директор Курчатовского института Марат Камболов, который вообще не имеет никакого отношения к региону и только несколько дней назад стал главой правительства. Но именно такой человек может осуществлять процесс присоединения Южной Осетии к России. Гаглоев в своем прощальном обращении на это намекает.

Аннексия, о которой в Москве уже говорят вслух, должна ликвидировать даже фиктивную независимость региона от России и создать в отношениях Москвы и Тбилиси такую же ловушку, которая есть уже в отношениях Москвы и Киева. Кстати, я не удивлюсь, что вместе с присоединением Южной Осетии в Москве могут задумываться о присоединении Приднестровья.

Это и станет подлинной реакцией Путина на неудачи в войне. Российскому президенту, как обычно, доступна только одна логика — масштабизация и усиление эскалации.

Источник: пост Портникова в Facebook