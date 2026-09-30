Полиці "АТБ" досі півпорожні: названо групи товарів, яких всюди достатньо

Частину товарів уже постачають в достатній кількості

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Дефіцит товарів в мережі "АТБ" після ударів Росії по складах викликаний перебоями з постачанням. Проте є товарні групи, з якими проблем немає.

Як повідомив "Телеграфу" в коментарі на умовах анонімності співробітник мережі, наразі немає проблем із підвозом бакалійних товарів: соняшникової олії, різноманітних круп, борошна. Немає проблем із постачанням солодощів та фруктів: "Кондитерки везуть дуже багато, фруктів достатньо везуть".

Нагадаємо, фрукти були однією з категорій харчів, із якими були проблеми після російських ударів. Українці викладали в мережу відео, де в "АТБ" намагались заповнити простір з-під фруктів іншими товарами, наприклад яйцями, водою в пляшках тощо.

Також тимчасово спостерігався дефіцит деяких круп, це також могло бути спричинене підвищеним ажіотажем на цю групу товарів. Та попри налагоджене постачання круп є одна, яка досі не на полицях — вже понад тиждень в деякі магазини мережі "АТБ" не завозять гречку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що загалом дефіцит продуктів в Україні не очікується, проте можливі локальні перебої з постачанням. Обсяги постачання також зменшились, а високий ажіотаж призводить до того, що полиці швидко стають порожніми.