Українська колібрі: невловиму комашку спіймали на фото

Метелик має довгий хоботок та величезну частоту змахів крил

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Українці вдалося спіймати на фото українську колібрі. Метелик Бражник язикан настільки швидко махає крилами, що є буквально "невловимим" для камери.

Фото метелика опублікували у Facebook-групі "Комахи України". Бражник язикан (Macroglossum stellatarum) — це один із найдивовижніших метеликів, яких можна зустріти в нашій країні.

Бражник язикан. Фото: Iryna Sorokivska

"Це ж треба так спіймати якісно на фото цього невловимого літуна.Бражник язикан, в народі метелик колібрі", — прокоментували кадр у мережі.

Головна особливість комахи в тому, що вона не сідає на квітку, а зависає над нею в повітрі. При цьому частота змахів його крил сягає до 70-80 разів на секунду, через що крила майже непомітні для людського ока та видають характерне тихе гудіння. Через цю особливість Бражника язикана часто називають "українським колібрі".

Метелик має згорнутий хоботок, який перевищує довжину його тіла. Ним бражник висмоктує нектар, швидко перелітаючи від однієї квітки до іншої.

Хоча більшість представників родини бражникових — нічні метелики, язикан веде денний спосіб життя. Він проводить день шукаючи їжу та харчуючись.

Особливо активний цей метелик у сонячну погоду. Його можна побачити на клумбах, у садах чи в лугах, де цвітуть петунії, лаванда, флокси, бузок та інші нектароносні рослини.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні водиться незвичайний "металевий" метелик. Він дуже красивий, але отруйний.