На Новий рік здивуєте гостей літнім кавуном. Як зберегти його свіжим кілька місяців

Можна обійтися навіть без підвалу

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У продажу ще є літні кавуни, але скоро вони зникнуть з прилавків. Проте є змога зберегти соковитий плід практично до Нового року, щоб взимку відчути смак спекотного літа.

Про те, як зберегти кавун до середини зими, розповіли на YouTube-каналі "Майстерня Садівника". Для тривалого зберігання кавун потребує темряви та циркуляції повітря.

Умови довготривалого зберігання кавуна

Оптимальна температура становить від +1 до +8 градусів, а відносна вологість — у межах 60–80%. Якщо вологість буде вищою, кавун почне гнити, а при занадто сухому повітрі — висихати зсередини.

В умовах квартири зберігати кавун можна на утепленому балконі або лоджії без опалення. У приватному будинку вибір набагато більший: погріб, гараж, горище, літня кухня або сіни.

Як обрати кавун для тривалого зберігання

Для тривалого зберігання підходять лише пізні сорти з товстою шкіркою. Найкраще обирати середні плоди вагою 4–5 кг. Кавуни мають бути без пошкоджень, вм'ятин, тріщин чи опіків.

Як підготувати кавун до довгого зберігання — три кроки:

Дезінфекція: протріть кавун сухою тканиною, а потім обробіть шкірку спиртом, щоб знищити патогенні бактерії

протріть кавун сухою тканиною, а потім обробіть шкірку спиртом, щоб знищити патогенні бактерії Папір: обгорніть кавун тонким папером чи газетою в 1–2 шари для вбирання конденсату (пергамент чи шпалери не підходять)

обгорніть кавун тонким папером чи газетою в 1–2 шари для вбирання конденсату (пергамент чи шпалери не підходять) Фольга: зверху щільно обгорніть кавун у папері харчовою фольгою в кілька шарів — це допоможе утримувати стабільну температуру

Закладка кавуна на зберігання

Найкраще зберігати кавун в коробці з щільного картону. Кавун потрібно покласти плодоніжкою догори так, щоб він не торкався стінок. Вільний простір потрібно заповнити деревною стружкою, соломою, сухим піском або зерном.

Двічі на місяць кавуни потрібно перевіряти та змінювати їхнє положення у коробці. Цей спосіб дає змогу зберегти свіжість кавуна протягом 3–4 місяців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко прибрати кісточки з кавуна. В мережі показали смішний "лайфхак".