Готівку в банкоматах обмежили: що треба знати всім власникам карт про ліміти з 1 жовтня

Для різних карток та банкоматів встановлені власні суми, навіть якщо загальний ліміт НБУ вищий

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Зняття готівки в банкоматі з 1 жовтня може відбуватись за новими правилами. Хоч Нацбанк і не змінив базове обмеження у 100 000 гривень на день, деякі українські банки все ж зробили оновлення.

Скільки саме можна зняти за один раз в банкоматі залежить від вашого банку та тарифу обслуговування, банку банкомата та загальних правил НБУ. У частини банків ці умови вибудовані так, аби за день можна було зняти чималу суму в межах дозволеної НБУ, а у частини — діють строгі ліміти.

Скільки можна зняти готівки за добу

НБУ зі звичайних особистих рахунків дозволяє знімати не більше ніж 100 000 в день. Якщо йдеться про корпоративний рахунок — готівкою можна отримати вдвічі більше. Також 200 000 — ліміт зняття з валютних карток. Проте це може бути не одномоментне зняття. Кожен банк по своїх картках та банкоматах встановлює обмеження. Ліміт може бути на день, на тип картки, на кілька годин чи навіть індивідуальний.

Ліміти ПриватБанку на зняття готівки

Протягом 3 годин з картки ПриватБанку можна зняти 40 000 грн. За добу ліміт аналогічний НБУ 100 000/200 00 відповідно. Частина категорій клієнтів має тригодинний ліміт 20 000 грн за вимогами фінмоніторингу.

Також 20 000 грн можуть зняти в банкоматах ПриватБанку з карток інших банків за одну операцію і протягом 3 годин.

Якщо ж відбувається зняття без картки, то ліміт на операцію 4000 грн на добу при першому замовлення послуги, подальші зняття ця сума на одну операцію, а за добу можна здійснити максимум п'ять на суму 20 000 грн.

Ліміти Ощадбанку

Саме для клієнтів Ощадбанку найбільше новин — банк змінює тарифи за деякими картками з 1 жовтня. Для клієнтського пакета "Мій рахунок" збільшать суму, яку можна знімати без комісії в банкоматах інших банків України. Водночас точну суму банк не оголошував. Щоб дізнатися точну оновлену суму безкоштовного ліміту під ваш тип картки, ви можете переглянути налаштування лімітів у мобільному застосунку.

Добовий ліміт банкоматів Ощадбанку: від 10 000 до 25 000 гривень кожні три години. Денний — 100 000 грн, окрім зняття готівки для виплати зарплати.

Якщо за кордоном (в еквіваленті):

при валютній картці — 100 000 грн/день,

при гривневій картці — до 12 500 грн/тиждень.

Ліміти на зняття готівки з карток monobank

Оскільки банкоматів банк не має, то орієнтуватись потрібно на банкомат банку, де будете знімати кошти. Обмеження НБУ аналогічне — 100 000 грн, проте банк бере комісію — 0,9% від суми.

Ліміти на зняття готівки UKRSIBBANK

Для звичайних карток діє ліміт: 10 000 через банкомат, 50 000 з використанням картки на день загалом. При цьому з карткового рахунку — до 100 000 грн. Для преміум карток через банкомат можна зняти до 25 000 грн. Екстрапреміумні картки та бізнес мають ліміт — 50 000 з банкомата.

Ліміти на зняття готівки UKRSIBBANK

Якщо потрібна велика сума готівки: що робити

Якщо вам потрібно більше, ніж може видати банкомат за 3 години або добу, варто звернутись у каси банку. Також можна замовити готівку заздалегідь, це допоможе зекономити на комісії за транзакцію. Таку готівку видають з паспортом.

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