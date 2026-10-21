Коли в Україні увімкнуть опалення: які міста вже з теплом, а які ще чекають

Опалення в Україні вмикають не всюди

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В Україні поступово розпочинається опалювальний сезон 2026–2027 років. У різних містах ситуація відрізняється: десь тепло вже подають, а десь лише визначаються з датами запуску.

"Телеграф" зібрав інформацію про опалювальний сезон у великих містах України та з’ясував, коли мешканцям чекати на тепло.

Де опалення вже почали вмикати

У низці міст України тепло почали подавати до лікарень, дитячих садків, шкіл та інших закладів соціальної сфери. До житлових будинків його підключатимуть відповідно до рішень місцевої влади та погодних умов.

Київ розпочав опалювальний сезон у соціальних закладах 16 жовтня. За даними Київської міської державної адміністрації, станом на 20 жовтня тепло отримали 10 закладів охорони здоров’я, 13 дитячих садків і 16 шкіл. Опалення підключають за індивідуальними заявками керівників установ.

Вінниця почала подавати тепло до закладів освіти, охорони здоров’я, соціального захисту та культури ще 8 жовтня. Опалення вмикають на підставі письмових заявок керівників установ.

Хмельницький розпочав опалювальний сезон у соціальній сфері 15 жовтня. За інформацією міської ради, тепло вже подали до всіх медичних закладів зі стаціонарним перебуванням пацієнтів і понад 80% дитячих садків громади.

Тернопіль почав опалювальний період у соціальних закладах 19 жовтня. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради з урахуванням звернень керівників установ.

Львів станом на 21 жовтня подає тепло до 126 комунальних закладів, які звернулися з відповідними заявками. Як повідомили в міській раді, серед них — 17 медичних установ і 109 закладів освіти. Зокрема, опалення отримують великі міські лікарні, 82 дитячі садочки та 27 шкіл, ліцеїв, гімназій і дитячих центрів творчості.

Ужгород. Із 16 жовтня заклади освіти, охорони здоров’я, культури та соціального захисту населення можуть розпочинати опалювальний сезон.

Коли планують розпочати опалювальний сезон

У деяких містах уже визначили орієнтовні дати початку опалювального сезону. Водночас фактичне підключення залежатиме від готовності систем і потреб конкретних установ.

Житомир. Опалювальний сезон можуть розпочати 26 жовтня. За інформацією міської влади, спочатку тепло мають подати до лікарень, дитячих садків і шкіл, а після цього — до житлових будинків.

Кременчук. У місті планують розпочати опалювальний сезон 1 листопада. Водночас лікарні, пологовий будинок та інші медичні установи можуть отримати тепло раніше — з 23 жовтня, якщо виникне така потреба.

Для цього міська влада планувала підготувати відповідне рішення виконкому, щоб керівники медичних закладів могли самостійно визначати необхідність підключення опалення.

Миргород. У громаді початок опалювального сезону планують на 2 листопада.

Черкаси. Початок опалювального сезону в місті попередньо запланували на 2 листопада. Водночас у пологовому будинку тепло вже увімкнули, а в школах, дитсадках і медичних установах його подаватимуть за зверненнями керівників.

Харків. Комунальні служби міста готові до початку опалювального сезону. Лікарні та інші заклади соціальної сфери також підготовлені до підключення тепла. Про це 21 жовтня повідомив журналістам міський голова Ігор Терехов. За його словами, подачу тепла розпочнуть, щойно для цього будуть відповідні погодні умови.

Дрогобич. У громаді опалювальний період 2026–2027 років офіційно розпочинається 22 жовтня. Комунальне підприємство "Дрогобичтеплоенерго" подаватиме тепло до житлових будинків, шкіл, лікарень та інших об’єктів за наявності заявок від балансоутримувачів і готовності систем.

За якої температури вмикають опалення

Рішення про початок опалювального сезону залежить від погодних умов. Зокрема, під час визначення строків запуску враховують середньодобову температуру повітря.

Згідно з нормативним підходом, на який посилаються органи місцевої влади, опалення житлових будинків і навчальних закладів розпочинають, коли середньодобова температура протягом трьох діб поспіль становить +8 °C або нижче.

У закладах соціальної сфери тепло можуть вмикати за окремими заявками керівників, зважаючи на умови перебування дітей, пацієнтів та інших людей, які потребують належного температурного режиму.

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