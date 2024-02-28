Майже на 50 гривень на місяць: в Україні злетіли ціни на популярний овоч

Це найбільше подорожчання цього овочу за останні кілька місяців

Напередодні весни у великих українських супермаркетах змінилися ціни на деякі продукти, у тому числі й на один із найпопулярніших овочів — болгарський перець. Його вартість продовжує серйозно зростати вже протягом кількох місяців.

Інформація про це опублікована на сайті Мінфіну, де щодня оновлюються ціни на продукти. Зазначається, що цінник щомісяця змінюється із жовтня минулого року.

На сьогоднішній день один кілограм жовтого болгарського перцю коштує 219,20 гривні. Це середня вартість овочів у великих супермаркетах країни. Варто додати, що наприкінці січня болгарський перець коштував покупцям 170,25 гривень за кілограм.

До речі, у жовтні вартість болгарського перцю різко злетіла на 7 гривень. При цьому з квітня до жовтня вартість овочів падала з кожним місяцем. Лише з квітня по вересень перець подешевшав із 238,84 грн/кг до 121,96. Таким чином, різниця у ціні склала 116,88 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вже найближчим часом злетять ціни на деякі продукти. На це вплине сезонний фактор.