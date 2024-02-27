Все через весну: в Україні зміняться ціни на деякі популярні продукти

Дещо з товарів може стати дефіцитним

Великого здорожчання більшості продуктів в Україні навесні чекати не варто. На овочі вплине сезонний фактор, на яйця — збільшення приватних господарств, на крупи — велика кількість врожаю, а на м'ясо — дефіцит деяких видів товару.

Як прогнозує заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький у коментарі РБК-Україна, продукція, яка також може подорожчати найближчими місяцями — польська. ціна базового кошика українця не зміниться, однак екзотичні фрукти, овочі та риба можуть зрости в ціні.

За його словами, у січні вартість базового набору продуктів в Україні майже не змінилась.

"Середні ціни за січень майже не зросли. Щось подорожчало, щось подешевшало. Наприклад, на яйця, після зростання до новорічних свят, ціна впала на 12%, знизилася на 5% ціна свинини та гречки. За багатьма позиціями ціни взагалі не змінювалися. Це хлібобулочні вироби, макарони, мука, м’ясо птиці, молочна продукція", – сказав Висоцький.

За один місяць на 8% здорожчала капуста та на 10% — буряки й картопля. І, за словами заступника міністра, Найближчими місяцями ціна на овочі борщового набору може продовжити поступово дорожчати. Це відбудеться через сезонне зростання до нового врожаю.

"Обсяг продукції знижується, і вартість зберігання збільшується. Тож на цю продукцію в найближчі 2-3 місяці можливе зростання ціни на 10-15%", — пояснив він.

Серйозного зростання цінового тренду також не прогнозується на яйця, молочну продукцію та м’ясо (свинина, курятина). Така тенденція збережеться через весняне зростання тварин у приватних господарствах.

"Але загалом щодо м'ясо-молочної групи товарів ситуація не зміниться — кормова база стабільна", — зазначив Висоцький.

Окрім того, крупи також не будуть суттєво дорожчати, однак все залежить від сезону.

"Урожай зібраний і 2-3 місяці суттєвих змін не повинно бути", – зазначив заступник міністра.

Тому, як прогнозує Висоцький, у першому півріччі суттєвої інфляції на товари не прогнозується.

"Урожай зібраний і його достатньо. Приміром, за гречкою мінімальна ціна зараз 27 грн за кілограм, урожаю достатньо і підстав для зростання ціни немає", — наголосив він.

Чи вплине блокування польського кордону на ціни в Україні

Висоцький наголошує, що це явище не має вплинути на базовий кошик продуктів в нашій країні. Однак якщо дивитись на екзотичні фрукти, овочі та рибу, то тоді варто чекати на здорожчання, хоча несуттєвого.

"Ці групи товарів через блокування кордонів можуть дещо подорожчати, але не критично, оскільки для їх імпорту розвиваються альтернативні шляхи доставки, у тому числі водним транспортом", — сказав Висоцький.

Водночас вартість яловичини також може рости, адже торік вона здорожчала на 21%, а у січні — на 3%. Цей вид м'яса в Україні є майже дефіцитним і найбільш споживаними товарами є свинина та курятина.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ціни на капусту впали через збільшення її кількості на ринку.