Подорожчали всі види пального: як змінилися ціни бензину, дизеля та автогазу на українських АЗС у лютому

Така ж тенденція не виключена й березні 2024 року

На українських АЗС у лютому ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз майже завжди лише підвищувалися. Зазначимо, що від початку війни Україна імпортує майже весь обсяг пального.

Як змінилася ціна на бензин, дизель та автогаз у лютому

Так, за інформацією Консалтингової групи "А-95", середні роздрібні ціни 29 лютого на бензин А-95 становлять 51,46 грн/літр (+0,72 гривні за місяць), на дизельне пальне 51,86 грн/літр (+1,04 гривні), на автогаз 28,02 грн/літр (+0,64 гривні).

Загалом, роздрібна вартість цих видів пального піднялася на 2%. Найбільше на їхню ціну впливають світові ціни на нафту. 2023 року ціни знизилися на 10% до 77,5 доларів за барель сорту Brent, тож вартість бензину та дизелю теж впала. Нафта Brent зараз коштує близько 83,50 доларів за барель.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що через блокаду кордону суттєво може зрости ціна на автогаз. Вартість блакитного пального може зрости на 3 грн/літр. Такої думки дотримується директор групи "А-95" Сергій Куюн. Проте порівняно з осінню, коли воно супроводжувалось дефіцитом газу в Україні, і фактично було спровоковане його нестачею, зараз ситуація інша. Дефіциту не буде, каже експерт.