У Києві дешевшають євро та долар: курс валют 7 березня

Долар не опустився нижче 38 гривень

Порівняно з попереднім днем курс долара США та євро, фунта стерлінгів, швейцарського франка трохи знизився, ціна польського злотого трохи зросла. Але суттєвих змін немає, це підтверджує слова експертів про те, що зараз немає факторів, які могли б значно вплинути на валютний ринок та спровокувати падіння чи подорожчання.

"Телеграф" розглянув актуальний курс валют у Києві.

На 7 березня, Національний банк України встановив офіційний курс наступним чином:

Долар США (USD): 38,26 грн

Євро (EUR): 41,59 грн

Злотий (PLN): 9,67 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 48,55 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,24 грн

Ціна в обмінниках

Середній курс між середнім продажем та покупкою долара на готівковому ринку України становить:

Долар США (USD): 38,43 грн

Євро (EUR): 41,93 грн

Злотий (PLN): 9,67 грн

Фунт стерлінгів (GBP): 48,95 грн

Швейцарський франк (CHF): 43,61 грн

Раніше "Телеграф" писав, що до кінця поточного тижня на валютному ринку України прогнозується курсове коливання. Долар США може змінитись неоднорідно — здешевшати в купівлі та подорожчати у продажу.