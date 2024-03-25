Пропозиція долара в Україні збільшиться: як це вплине на курс протягом тижня

Аналітик сказав, чи очікувати українцям долар по 40 гривень

На валютному ринку продовжуються коливання. Протягом 25-31 березня експерт не прогнозує значного здорожчання американської валюти, але й здешевшання також очікувати не варто.

Як повідомив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин, передає ТСН, у цей період готівковий курс долара утримається вищим за 39 гривень у продажу. Зростання цін на валюту продовжиться і національна гривня буде знецінюватись.

"Поточний тиждень буде спокійнішим для курсу, ніж попередній, бо очікується додаткова пропозиція валюти з боку експортерів, яким потрібно розрахуватися з бюджетом тощо", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 25 березня

За даними порталу "Мінфін", у понеділок, 25 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,75 грн (купівля) та 39,25 (продаж). Готівковий курс — 39,10 (купівля) та 39,25 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,90 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що найближчими місяцями курс долара коливатиметься від 38,3 до 38,5 гривень. Експерт дав прогноз, чи зросте ціна на валюту понад 39 гривень.