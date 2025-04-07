Навіть прихильники Трампа шоковані обвалом фондових ринків: що вони кажуть

Ринок чекав, що Трамп запропонує менші тарифи

Новий торговий тиждень у США розпочався з обвалу ринку акцій через жорстку позицію президента Трампа щодо введення нових тарифів. Після відкриття біржі індекс Dow Jones впав на 1400 пунктів (3,5%), а S&P 500 та Nasdaq знизились на 3,7%.

Масштаб запропонованих тарифів і небажання адміністрації відступати приголомшили фондовий ринок. Про це пише The Hill.

Падіння на біржі триває вже другий тиждень після того, як Трамп оголосив про нові мита. У середу президент заявив, що введе податки на іноземні товари на суму близько 600 мільярдів доларів. Найвищі тарифи – до 54% – будуть на товари з Китаю.

Ринок чекав, що Трамп запропонує менші тарифи для початку торгових переговорів. Але на вихідних президент заявив, що падіння акцій – це ціна, яку доведеться заплатити за справедливу торгівлю.

"Ми щороку втрачаємо сотні мільярдів доларів через Китай. Поки ми це не виправимо, я не буду домовлятись", – сказав Трамп журналістам у президентському літаку в неділю.

Коли журналісти запитали, як сильно мають впасти ринки, щоб він змінив свою політику, Трамп відрізав: "Яке дурне питання. Я не хочу, щоб ціни падали. Але іноді треба прийняти гіркі ліки, щоб вилікуватись."

Хоча більшість республіканців підтримують президента, навіть його прихильники з бізнесу почали висловлювати занепокоєння. Відомий інвестор Білл Екман написав у неділю в соцмережі X: "Бізнес тримається на довірі. Президент втрачає довіру бізнес-лідерів у всьому світі".

"Це матиме дуже погані наслідки для нашої країни і мільйонів людей, які підтримували президента – особливо для бідніших американців, які вже зараз ледве зводять кінці з кінцями", – додав Екман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Кремль отримав нафтовий шок — ціни на Urals впали до 50 доларів за барель. І експерти кажуть, що це ще не межа.