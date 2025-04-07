Від нього фанатіють діти: про що фільм Minecraft і скільки коштують квитки у кінотеатрах України (трейлер)

В Україні відбулася прем’єра пригодницького фільму Minecraft

У п’ятницю, 3 квітня, в український прокат вийшов фільм Minecraft, знятий за мотивами однойменної комп’ютерної гри. Це пригодницький сімейний фільм, який точно сподобається фанатам гри з яскравою графікою, кубиками та пікселями.

"Телеграф" розповість, що відомо про фільм Minecraft, чому його так люблять діти та скільки коштують квитки на сеанси у різних містах України.

Про що фільм Minecraft?

Minecraft у кіно (A Minecraft Movie) — це американський фентезійно-комедійно-пригодницький фільм, який був знятий за мотивами однієї з найпопулярніших комп’ютерних ігор. Головними героями картини виступають четверо невдах, які живуть своє звичайне життя.

Одного разу вони через таємничий портал потрапляють у Верхній світ – химерну кубічну країну чудес, що процвітає завдяки уяві. Щоб повернутися додому, їм доведеться пізнати цей світ. А для цього їм знадобляться творчість та креативність.

Режисером фільму став Джаред Хесс. Основні ролі в картині виконали Джек Блек, Джейсон Момоа, Даніель Брукс, Себастіан Юджін Хансен та Емма Майєрс. Відомо, що прем’єра фільму довго відкладалася, а перший тизер викликав неоднозначну реакцію серед критиків та користувачів мережі. Виробники, коли знімали цей фільм, точно робили ставку на фанатів комп’ютерної гри Minecraft. Особливо ця картина сподобається дітям, які фанатіють від однойменної комп’ютерної гри.

Скільки коштують квитки на Minecraft?

Ціни на квитки у кінотеатрах на фільм Minecraft різняться, залежно від часу сеансу та дня тижня. Зазвичай у будні дні квитки дешевші, а у вихідні – дорожчі. Те саме з часом — денні сеанси дешевші, вечірні — дорожчі. Також ціни на квитки в різних містах України залежать від мереж кінотеатрів, які їх показують і локацій, якщо йдеться про великі міста (у центральних районах квитки дорожчі).

Так, наприклад, у кінотеатрах мережі Multiplex у Києві ціни на квитки на фільм Minecraft коливаються в радіусі від 100 грн в Караван Outlet до 795 гривень у ЦУМі. Середня ціна на квитки у цій мережі в столиці – 160-170 гривень.

У Львові в мережі Multiplex ціни на квитки на сеанс Minecraft коштують 150-160 гривень. В Одесі – від 120 до 170 гривень, у Полтаві – 130-150 гривень, у Миколаєві – 160 грн, у Харкові – від 100 до 270 грн, у Луцьку – 140-150 грн.

Чому фільм може сподобатися дітям?

Відомо, що багато дітей фанатіють від гри Minecraft, вона приваблює їх яскравими фарбами, пікселями і схожістю на конструктор. Це гнучка гра, яка розвиває уяву і фантазію, дозволяючи дітям грати в неї, як їм заманеться, без жорстких правил та обмежень. Забавно, що Minecraft ще називають – грою у пісочниці.

Якщо ваші діти в захваті від комп’ютерної гри Minecraft, то швидше за все їм сподобається і фільм, в якому ігрові мотиви ще динамічніші, об’ємніші та яскравіші. Кубічні персонажі, наприклад, тварини, які намальовані у фільмі, привертають увагу дітей, виглядають дуже мило і з ними захочеться потоваришувати. Отже, сімейний перегляд фільму Minecraft стане гарною ідеєю.

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