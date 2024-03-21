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Україна досі не отримала фіндопомогу: як це відобразиться на курсі долара

Автор
Марина Бондаренко Марина Бондаренко
Дата публікації
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Автор
Банкнота
Банкнота. Фото Мінфін

Експерт дав прогноз, чи чекати українцям долар по 40

На готівковому ринку курс долара сягнув вже за 39 гривень. Є ймовірність, що показники будуть рости надалі, однак позначки 40 вони точно не перевищать.

Як повідомив економічний експерт Данило Монін, передає 24 Канал, такі зміни з вартістю американської валюти відбуваються через затримку коштів від партнерів. Вже в цьому місяці Україна має отримати 4,5 мільярда євро від Євросоюзу, 900 мільйонів від МВФ і ще від Японії.

Перший транш макродопомоги на 4,5 млрд долара з великого пакета від Єврокомісії надійшов вже 20 березня.

"Нацбанк зміцнюватиме гривню, коли прийде фінансування з Євросоюзу, оскільки вони мінімізуватимуть інфляцію з більшою ймовірністю, ніж допомагатимуть бюджету конвертувати зовнішню допомогу за більшим курсом. Втім подивимося. Інфляція зараз на дуже низькому рівні", — каже експерт.

Він також зауважує на тому, що купувати долар поки не варто і це краще відкласти до квітня.

Курс долара в Україні станом на 21 березня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 21 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,85 грн (купівля) та 39,40 (продаж). Готівковий курс — 39,02 (купівля) та 39,20 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,13 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що буде з курсом долара найближчим часом.

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#Долар #Курс #Прогноз #Курс долара