Чи чекати різких змін на валютному ринку: прогноз курсу долара до кінця березня

16 березня середній курс долара в українських банках складає 38,50 грн (купівля) та 38,95 (продаж)

Курс долара в Україні коливається, але без різких змін. До кінця березня ця тенденція збережеться.

Банкір Тарас Лісовий прогнозує, що будь-яких суттєвих змін на валютному ринку в Україні наступного тижня не буде, пише "24 Канал". Насамперед на курс впливає рівень попиту.

Лісовий додав, що різниця між курсами міжбанку та готівкового курсу на цей час є мінімально можливою. Коридори курсових коливань після 20 березня, за його прогнозами, будуть на рівні: міжбанк 38 – 39 гривень за долар, а готівковий ринок 38,5 – 39,5 гривні за долар. Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,1 – 0,2 гривні. На готівковому ринку в банках вони можливі до 0,3 гривні, в обмінних пунктах — до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу, за прогнозом банкіра, становитиме на міжбанку до 0,05 гривні за 1 долар. У банку вона очікується до 0,6 гривні за 1 долар, а в обмінних пунктах може сягати 1 гривні за 1 долар.

Курс долара по Україні станом на 16 березня

За даними порталу "Мінфін", у суботу, 16 березня, середній курс долара в українських банках становить 38,50 грн (купівля) та 38,95 (продаж). Готівковий курс — 38,80 (купівля) та 38,92 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 38,68.

Як повідомляв "Телеграф", на думку експерта Данила Моніна, стабільність на українському валютному ринку залежить від фінансової підтримки партнерів. Якщо її не буде, то позначки швидко "злетять".