Сенатор з українським корінням заявила, що Україна має віддати території заради миру: зібрали для вас реакції на її пропозицію

Схвалення серед реакцій не було

Єдина народжена в Україні конгресвумен США Вікторія Спартц заявила, що Україна має погодитися на втрату частини територій і вимагати відставки президента Володимира Зеленського. За її словами, вона не бачить варіантів того, як Україна може вимагати збереження своїх земель під своїм контролем, адже цьому не сприяє ситуація на фронті.

Ці заяви пролунали в її інтерв’ю британському виданню The Telegraph. Вона закликала українців "проголосувати проти свого лідера", додавши, що у випадку повторної перемоги Зеленського на виборах, українці втратять решту території країни.

В Україні на заяви Спартц відреагували різко.

Олександр Карпюк, також відомий як Serg Marcо, український волонтер і публіцист, назвав заяву Спартц кінцем будь-якого патріотизму з її боку.

"На цьому можна ставити точку на "патріотизмі" Спартц. Йо***им сепаром можна бути навіть маючи американське громадянство".

Блогер Євгеній Прокопишин розкритикував конгресвумен і назвав її риторику ідентичною до кремлівської.

"Один в один риторика Трампа-Путіна. Не раз вже писав про неї і говорив, що вона абсолютно кончена особа. Необхідно їй заборонити в'їзд в Україну за такі антиукраїнські заяви, які порушують нашу Конституцію", — дописав він.

Мар’яна Безугла, народна депутатка України, відреагувала різко і емоційно, а також згадала тих, хто раніше підтримував близький контакт з американською чиновницею:

"Всі, хто ручкалися зі Спартц, прокляті. Ще один перевертень".

Юрій Богданов, консультант з комунікацій, звернув увагу на зверхній тон Спартц до українців і нагадав, що це вже не перша її заява з антиукраїнським підтекстом.

"Власне, ось вам ключові тези статті і цитати цієї мразі. Спарц знову викликала шквал критики — цього разу через заяви про необхідність поступок Росії. (…) Звісно, було б добре, якби всі ті, хто промотував оце одоробло в Україні вибачилися. Але цього, звісно, не буде. Висновків не буде", — дописав він.

Політолог Олег Постернак пригадав, як раніше в Україні активно підтримували Спартц, та сказав, що заборонив би цій особі ступати на українську землю.

"Ау, а де зараз фанати Спартц, які колись з піною біля свого рота доводили, що вона — новонароджена закордонна месія всього українства вовіки віків? Що з обличчям? Коли я говорив, що ми маємо справу із вульгарною прийдисвіткою та політичним хрунєм, то дехто аж із штанців вистрибував, щоб кинути клич на захист цієї неповажної персони! Їй Богу, я б заборонив цій особі ступати на українську землю. Але ж ніт, ми не хочемо ускладнювати відносини із респами (ред. — республіканцями). Тому поки що вона заслуговує лише на обструкцію. А далі видно буде".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про заяви Спартц, які лунали раніше. У листопаді 2024 року вона сказала, що заради перемоги у війні з Росією Україна повинна мобілізувати все населення.