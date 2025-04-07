Фейкова поїздка до РФ, переїзд і релігія. Куди зник зірка 80-х Микола Гнатюк і де він зараз

Артист був дуже відомим у 80-х та 90-х і став народним артистом Української РСР

Микола Гнатюк — український та радянський співак, чиє обличчя знайоме кожному, хто ріс у 80-х та 90-х. Він став народним артистом РСР у 1988 році, а зараз стало відомо, що він завершив кар’єру. А раніше ми розповідали, куди зник зірка "Маски-шоу" Георгій Делієв.

Зараз артист перебуває не в Україні. "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо зараз про Миколу Гнатюка, де він мешкає і що каже про війну в Україні.

Що відомо про Миколу Гнатюка

Микола Гнатюк народився 1952 року в селі Немирівка Хмельницької області. Закінчив Київське музичне училище та Львівську консерваторію. Його сценічний шлях розпочався з ансамблю "Добрі молодці", а згодом він виступав у складі ансамблю "Самоцвіти". Однак справжній прорив у сольну кар'єру стався у 1980-х роках.

Його найвідоміші пісні — "Птица счастья", "Малиновий дзвін" та "Ой, смереко" — отримали велику популярність у Радянському Союзі. Гнатюк став лауреатом "Пісні року", його часто запрошували на центральне телебачення СРСР.

Пугачова хотіла напоїти Гнатюка

У 1980 році Микола Гнатюк здобув перемогу на престижному музичному фестивалі "Інтербачення" у польському Сопоті, вразивши публіку піснею "Танец на барабане". Згодом співак поділився цікавим епізодом з-за лаштунків конкурсу: за його словами, одна з членів журі — популярна російська артистка Алла Пугачова — намагалася вплинути на результат на користь свого протеже. Напередодні виступу вона запросила Гнатюка на вечірку з метою розслабити його напоями. Проте співак запідозрив недобре і, скориставшись чорним виходом, тихо залишив захід, аби зосередитися на підготовці до важливого виступу.

Що каже про війну Микола Гнатюк

Після окупації Криму та початку війни на Донбасі в соціальних мережах з’явився нібито допис від імені Миколи Гнатюка, в якому він буцімто покладав провину за розпалювання "громадянської війни" на Україну та західні країни.

"Ось я нарешті повернувся додому з Росії, де пробув у родичів понад 40 діб, проїхав територію від Брянська до узбережжя ЧМ Краснодарського краю. Чим можу я, українець, поділитися і з росіянами, і з українцями? Сподобався Краснодарський край, дороги не гірші, ніж у Європі, поля доглянуті, магазини повні продуктів місцевого виробництва, сервіс досить на високому рівні, дуже багато багатих людей, не кажучи про будинки. Найголовніше, я не бачив пересування військ Російських ЗС, хоча доводилося їхати й вдень і вночі, і в Росії ніхто не говорить про війну з Україною, – нібито йшлося у повідомленні Гнатюка. – А вчора я приїхав до Сум і все поїхало: Росія напала, Росія окупувала, російські танки, батальйони десантників та морпіхів, Українські ЗСУ успішно відбили атаку 100 танків Кантемирівської танкової бригади, бригада взята в полон. Що я можу сказати? Дешева пропаганда, обманюють український народ наші ЗМІ",- було зазначено в дописі.

Проте згодом стало відомо, що ця інформація — фейкова. Анатолій Гнатюк, брат співака, знаний актор і телеведучий, категорично спростував цю заяву. Він наголосив, що Микола не відвідував Росію після 2014 року, тим більше на автомобілі, адже, за його словами, у співака немає ані водійських прав, ані власної машини.

Де зараз Микола Гнатюк

Кілька років тому Микола Гнатюк оголосив про завершення своєї музичної кар’єри. За словами його близьких, останнім часом він став глибоко релігійною людиною. Варто згадати, що ще раніше артист записав кілька музичних альбомів на духовну тематику. Як повідомив його брат, нині співак перебуває в Німеччині — він поїхав туди до свого сина, який здобував економічну освіту в Мюнхенському університеті.

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