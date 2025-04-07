Українка-конгресвумен Спартц запропонувала "віддати землі Росії": як виглядає її батьківщина зараз

Прожила в Україні понад 20 років

Конгресвумен, республіканка Вікторія Спартц, яка вважає, що українці "мають поступитися" своїми територіями Росії, має українське походження. Вона народилась у місті Носівка Чернігівської області.

"Телеграф" розкаже і покаже, як зараз виглядає населений пункт і наскільки далеко він від лінії фронту та Росії. Додамо, що Спартц також вимагає відставки президента Володимира Зеленського.

Як виглядає Носівка зараз

Носівка — це українське місто у Ніжинському районі Чернігівської області. Воно розташоване на річці Носівці. Має залізничну станцію. Кількість населення ще до повномасштабного вторгнення Росії сягала понад 12,5 тис. осіб.

Носівка на карті

Наразі Носівка не окупована Росією і знаходиться всього за 75 км від кордону з Білоруссю, яка підтримує кремлівський режим очільника РФ Володимира Путіна. Це місто не окупували російські війська напочатку повномасштабного вторгнення, проте на мапі вказано, що біля нього відбувалось просування росіян. Вже у 2022 році ЗСУ повністю звільнили Чернігівську область від окупантів.

Зауважимо, що у планах Кремля блискавично захопити Київ наприкінці лютого 2022 року Чернігівщині та її обласному центру відводилася роль "північних воріт". Цим напрямком сухопутні війська РФ мали швидко просунутися на допомогу основним силам до столиці України. Проте ЗСУ успішно витіснили окупантів.

На фото з мережі видно, що Носівка — типове невелике місто на півночі країни. Воно має свою маленьку інфраструктуру з кондитерською фабрикою "Десна", яка виготовляє печиво. У місті навіть є своя Алея слави в пам'ять про загиблих українських воїнів.

Вікторія Спартц (1978 року народження) до 5 років жила з батьками й зі своїми дідусем Михайлом Микитовичем та бабусею Любов'ю Олександрівною Сороколітами в Носівці. Але потім батьки — Анатолій та Світлана Кульгейки переїхали в Чернігів, де жінка закінчила з золотою медаллю ліцей № 15. Після здобуття вищої освіти, у 2000 році Спартц переїхала до США, а через 6 років стала громадянкою Штатів.

Що заявила Спартц

Як передає The Telegraph, конгресвумен українського походження Спартц заявила, що українці "мають поступитися" своїми територіями РФ, а Зеленський — покинути пост президента.

"Я просто не розумію, як вони (Україна – ред.) можуть бути налаштовані на збереження територій. Якби вони вигравали війну, це була б зовсім інша справа", — сказала вона.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, хто сидить за крок від Овального кабінету і найближче до президента США Дональда Трампа.