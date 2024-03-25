Жителі 6 областей отримають грошову допомогу: які є обставини та сума виплати

Виплата здійсниться на банківський рахунок

Естонська рада у справах біженців в Україні продовжує нараховувати грошові допомоги. Одна з таких націлена на допомогу домогосподарствам Запорізької, Донецької, Луганської, Харківської, Херсонської та Миколаївської областей із низьким рівнем доходу.

Як повідомили на сторінці Facebook, сума виплати становить 10800 гривень. Вона буде здійснюватись для вразливих категорій осіб метою покриття базових потреб — продуктів харчування, тимчасове житло, засоби гігієни тощо.

Хто отримає гроші

Домогосподарства, що проживають в Запорізькій, Донецькій, Луганській, Харківській, Херсонській та Миколаївській областях, розраховують на нарахування в розмірі 3600 протягом 3 місяців, якщо належать до одного з таких критеріїв вразливості:

одинока матір чи батько з дітьми;

сім'ї, де жінка є єдиним годувальником;

домогосподарства з вагітними;

сім'ї з 3 і більше дітьми до 18 років;

з дітьми до 2 років;

з особами з інвалідністю 1 або 2 групи;

з особами, які мають тяжкі захворювання та потребують дороговартісного лікування;

домогосподарства, які складаються з людей похилого віку (60+);

у яких повністю або частково зруйноване житло;

домогосподарства, члени яких отримали поранення або загинули внаслідок активних бойових дій.

На виплату можуть зареєструватись ті родини, які постраждали від надзвичайних подій, пов'язаних з військовими діями – упродовж останнього місяця були переміщені, евакуйовані або безпосередньо постраждали від обстрілу/ракетного удару та домогосподарства, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нарахування здійснюватиметься після оцінки домогосподарства.

Варто зауважити, що наявність однієї з категорій вразливості не гарантує отримання грошової допомоги.

Виплату 10 800 перерахують на банківський рахунок, який буде вказано заявником.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, жителі якого регіону отримають грошову допомогу за оформлення документів.