Список ВПО, які отримують держдопомогу, розширять: кого у 2024 році торкнеться рішення

Міністерство пропонує продовжити виплати для 6 категорій українців

В Україні планується розширення коло переселенців, які зможуть отримувати грошову допомогу.

Уже є чіткий план змін до порядку надання виплати на проживання. Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Кому з ВПО призначать соціальні виплати у 2024 році

До категорій переселенців, які мають право на державну допомогу, пропонується внести:

дітям, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;

особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;

особам передпенсійного віку (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);

особам з інвалідністю ІІІ групи (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);

особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);

особам, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто автоматично буде отримувати грошову допомогу для ВПО, а кому з осіб необхідно подати заяву на нове оформлення виплати.