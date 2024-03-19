Список ВПО, які отримують держдопомогу, розширять: кого у 2024 році торкнеться рішення
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Міністерство пропонує продовжити виплати для 6 категорій українців
В Україні планується розширення коло переселенців, які зможуть отримувати грошову допомогу.
Уже є чіткий план змін до порядку надання виплати на проживання. Про це повідомили на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Кому з ВПО призначать соціальні виплати у 2024 році
До категорій переселенців, які мають право на державну допомогу, пропонується внести:
- дітям, які влаштовані в сім'ї патронатного вихователя; патронатним вихователям; дітям, які тимчасово влаштовані в сім'ю родичів, знайомих, прийомну сім'ю, дитячий будинок сімейного типу;
- особам з тяжкими формами захворювання, яким не встановлено інвалідність;
- особам передпенсійного віку (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);
- особам з інвалідністю ІІІ групи (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);
- особам, які доглядають за дитиною до 3-річного віку або за дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн);
- особам, у складі сім'ї яких є діти до 18 років та/або до 23 років, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї не більше 9444 грн).
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, хто автоматично буде отримувати грошову допомогу для ВПО, а кому з осіб необхідно подати заяву на нове оформлення виплати.