В Україні почали падати ціни на популярний овоч: експерти назвали причину

Основний фактор – сезонний

На поточному тижні в Україні фіксувалося зниження відпускних цін на столові буряки. Це було обумовлено початком активних продажів запасів даного коренеплоду з господарств населення.

За даними проєкту EastFruit, зниження темпів реалізації вже негативно позначилося на цінах – тільки з початку нинішнього тижня буряк в Україні подешевшав у середньому на 10%. Так, на сьогодні основні угоди з продажу столового буряка укладаються в діапазоні 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг), залежно від якості та обсягу партії, що поставляється.

Як повідомляють учасники ринку, основною причиною зниження цін на ці коренеплоди є сезонне збільшення пропозиції на ринку. Також тиск на ціни чинив досить низький попит на продукцію з боку роздрібних мереж і гуртових компаній.

Варто зазначити, що наразі ціни на столові буряки в Україні в середньому у 2 рази вищі, ніж наприкінці березня 2023 року. Ба більше, низка фермерів упевнені, що знижувальний ціновий тренд у даному сегменті – явище тимчасове, оскільки на ринку відчувається дефіцит якісної продукції, оскільки запаси столових буряків у господарствах населення продовжують стрімко скорочуватися.

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