Покупців немає: в Україні подешевшав один із видів пального

Ціни трішки опустяться

Попри невеселі прогнози експертів паливного ринку, ціни на один вид пального все ж знизились. Йдеться про автогаз, який на фоні потужного імпорту став дешевшим.

За тиждень вартість скрапленого газу у гурту знизилась на 340 гривень за тонну. Про це розповідають у Консалтинговій групі "А-95". Це відобразилось також на цінах на торгах. Ціни донизу тягне надлишок імпортного газу, розповів виданню enkorr.ua представник великої мережі АЗК.

Малі компанії продовжують імпортувати газ, хоч покупців немає. Так ринок не встигає "переварити" ресурс, що завозиться, через що трейдери змушені знижувати ціну, жертвуючи власними грошима. Скоро це відобразиться на цінах на заправках, хоча поки що вони тримаються на попередньому рівні.

Вартість автогазу та інших видів пального станом на сьогодні така (за даними сайту Мінфін):

Найбільше здорожчав бензин А-92. Він додав у вартості понад 1%. Бензин А-95 і дизель також зросли. Це відбувається на тлі підвищення світових цін на нафту.

Раніше "Телеграф" писав, що у росії виник дефіцит бензину. Вибухи на НПЗ таки зробили свою справу.