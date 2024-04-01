Некоторые украинцы могут выйти на пенсию в 50 и 55: при каких обстоятельствах

Это распространяется для определенной категории работников

Украинцы в определенных условиях имеют право на досрочную пенсию и надбавку к ней. Такое правило действует и для работников медицинских учреждений, которые должны относиться к списку №1 и №2.

Как сообщили на сайте Medplatforma, пенсионный возраст у медиков начинается в 50 и 55 для женщин и мужчин. В зависимости от пола размер страхового стажа колеблется в пределах 20-25, а также 25-30 лет.

В 50 лет на отдых имеют право мужчины из списка №1, наработавшие 25 лет общего стажа, из которых 10 лет льготных. А женщины из списка №1, в свою очередь, пенсию получат, если у них 20 лет стажа, из них 7,5 — льготные.

Должности медицинских работников по Списку №1:

Врачи-рентгенологи, а также врачи, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Младшие специалисты по медицинскому образованию рентгеновских отделений (кабинетов), а также младшие специалисты по медицинскому образованию, занятые в отделениях интервенционной радиологии (рентгенохирургический блок).

Согласно данным, льготная пенсия для медработников из списка №2 будет начисляться в 55 лет для занятых полный рабочий день на других работах с вредными и тяжелыми условиями труда:

мужчины, имеющие не менее 30 лет стажа, из них 12 лет 6 месяцев на указанных работах.

женщины, имеющие не менее 25 лет, из них 10 лет на указанных работах.

Должности медицинских работников по Списку №2:

Медицинские и фармацевтические работники, заразившиеся при исполнении служебных обязанностей вирусом иммунодефицита человека;

Младшие медицинские сестры (санитарки-уборщицы) патологоанатомических бюро, центров, отделений, прозекторских, моргов;

Работники, занятые в противочумных заведениях;

Работники, непосредственно обслуживающие больных:

в туберкулезных и инфекционных учреждениях, отделениях, кабинетах — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в лепрозориях — младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в психиатрических (психоневрологических) лечебно-профилактических учреждениях (отделениях), домах ребенка – младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

в домах-интернатах для психически больных, детских домах-интернатах для умственно отсталых детей системы социального обеспечения — младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В подземных больницах, расположенных в отработанных соляных шахтах:

врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

рабочие, работающие под землей для поддержания в нормальном состоянии шахтных выработок больниц;

в ожоговых и гнойных отделениях — врачи, младшие специалисты с медицинским образованием, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки;

В онкологических учреждениях (подразделениях), центрах, диспансерах:

врачи, младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в отделениях и кабинетах химиотерапии;

младшие специалисты по медицинскому образованию, младшие медицинские сестры, младшие медицинские сестры по уходу за больными, сестры-хозяйки, занятые в детских отделениях;

в рентгеновских отделениях (кабинетах) — младшие

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые пенсионеры в Украине получат повышение в апреле.