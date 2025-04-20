Щасливого Великодня! Барвисті привітання у листівках та віршах для рідних та друзів

Надішліть рідним гарну листівку з привітаннями

Світле свято Великодня у 2025 році випадає на неділю, 20 квітня. Цей день наповнює серця вірян радістю, нагадуючи про урочистість життя та надії.

Великдень — одне з найвизначніших християнських свят, яке символізує Воскресіння Ісуса Христа після його розп’яття. Цей день вважається перемогою життя над смертю, світла над пітьмою, добра над злом.

"Телеграф" підготував добірку барвистих листівок та теплих віршів, які можна відправити своїм рідним та друзям, щоб привітати зі святом Великодня. Побажайте їм миру, щастя та благословення!

Вітаємо з Великоднем 2025!

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Христос Воскрес!

Листівки зі світлим святом Великодня

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!

Ясніє сонечко. Радіє світ увесь.

Нехай у серці віра і добро панує.

Хай щиру радість писанки дарують!

Світлого свята!

Красиві картинки-вітання з Великоднем

Хай в кошик вам ляжуть баранчик і паска,

Шматочок сальця, запашная ковбаска,

І писанок пару з корінчиком хрону,

Хай плине достаток до Вашого дому!

Христос воскрес!

Зі світлим святом Великодня

З Воскресінням Христовим щиро Вас вітаю!

Жити в радості й любові від душі бажаю!

Запашною нехай буде Великодня Паска

І до віку буде з Вами світла Божа ласка!

Хай Божа матір Вас охороняє,

А Дух Святий здоров'я посилає.

Господь дарує Ангела з небес!

— Христос воскрес!

— Воістину воскрес!

Красиві листівки з Великоднем 2025

Весна розквітла, наче казка,

І сяє сонцем височінь небес.

Вітаю з світлим святом Пасхи!

Христос Воскрес!

Листівки з Великоднем 2025

Раніше "Телеграф" розповідав, що великоднє вітання не обмежується днем релігійного свята. Православна традиція вчить вітатися словами "Христос воскрес!" від Великодня до Вознесіння Господнього.