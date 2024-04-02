Денежная помощь для жителей трех общин: каковы есть обстоятельства для выплаты

Это предусмотрено для тех, кто пострадал от войны

Общественная организация "Ответственные граждане" в партнерстве с World Vision анонсировала предоставление денежной помощи пострадавшему от войны населению в Краматорской и Гродовской общинах Донецкой области, а также Краснокутской общине Харьковской области.

Как сообщили представители организации на странице Facebook, она осуществится тем, кто отвечает определенным критериям программы. Для получения денег человеку нужно заполнить специальные формы.

Кому исполнится денежная помощь

На выплату имеют право те, кто не получал/получал в течение 3 последних месяцев денежную помощь от международных организаций и может документально подтвердить четыре и более критериев уязвимости:

домохозяйства, чей доход менее 6318 грн на одного человека в месяц (социальная помощь и льготы не учитываются);

домохозяйства с 3 и более детьми или детьми младше 2 лет;

домохозяйства, в составе которых есть ВПЛ;

домохозяйства, возглавляемые родителями-одиночками;

домохозяйства, в которых проживают беременные женщины;

домохозяйства, состоящие из пожилых людей, в том числе одиноких пожилых людей;

домохозяйства с людьми с инвалидностью I или II группы;

домохозяйства с людьми, имеющими серьезные проблемы со здоровьем;

домохозяйства, члены которых были ранены или погибли в результате обстрелов;

домохозяйства, чье жилье которых было разрушено или повреждено в результате конфликта.

Дополнительные критерии:

домохозяйства, проживающих в доме/квартире принимающей семьи, арендованном доме/квартире, приюте;

домохозяйства, проживающих в непосредственной близости от линии фронта (не более 30 километров).

Как получить денежную помощь

Для получения возможности получить денежную помощь от ОО "Ответственные граждане" следует заполнить специальные формы:

ссылки для Краматорского и Краматорского общества;

ссылки для Гродовки и Гродовской общины;

ссылки для Краснокутска и Краснокутской общины.

Каждое заявление будут проверять представители организаций, после чего состоится отбор. Если заявление будет одобрено, с лицами должны связаться специалисты ОО, которые пригласят пройти регистрацию. На ней также нужно будет подтвердить указанные критерии уязвимости.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие лица имеют право на оздоровительные выплаты до 20 тысяч гривен.