Помилкові "репресії"? Звільнені через "Сигналгейт" чиновники звинуватили Пентагон у наклепі

Звільнення відразу трьох чиновників стало ударом по крихітній команді колишнього телеведучого Піта Хегсета, якого Трамп призначив міністром оборони

В США троє нещодавно звільнених через скандал із витоком даних чиновників Пентагону – старший радник міністра оборони Ден Колдуелл, заступник керівника апарату міністра оборони з питань кадрової політики Дарін Селнік та керівник апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга Колін Керролл – виступили зі звинуваченнями на адресу міністерства оборони. Вони заявили, що неназвані посадові особи Пентагону нібито змусили звільнити Колдуелла, Селніка та Керролла своїми "безпідставними нападками", а репутацію цих трьох чиновників "обмовили".

Про це повідомляє видання The Washington Post із посиланням на спільну заяву, яку випустили Колдуелл, Керролл та Селнік. Чиновники заявили, що вони "неймовірно розчаровані" закінченням своєї служби у Пентагоні.

У заяві сказано, що усіх трьох спочатку відсторонили від роботи, а 18 квітня взагалі звільнили, звинувативши у нібито "несанкціонованому розкритті конфіденційної інформації". Звільнення стало ударом по крихітній команді колишнього телеведучого Піта Хегсета, якого Трамп призначив міністром оборони, оскільки було звільнено відразу трьох старших посадовців.

"Наразі нам досі не повідомили, за що саме нас розслідують, чи ведеться ще активне розслідування, чи взагалі було реальне розслідування "витоків" від самого початку", – заявили Колдуелл, Керролл та Селнік, додавши, що вони розуміють важливість захисту чутливої інформації, оскільки усі мали досвід служби в армії.

При цьому чиновники заявили, що попри звільнення, вони все ще підтримують "велику місію адміністрації президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джей Ді Венса", яка полягає у поверненні Пентагону "булої величі". Колдуелл, Керролл та Селнік сподіваються, що ще зможуть "підтримати ці зусилля в різних якостях".

Нагадаємо, 16 квітня стало відомо, що одного з провідних радників міністра оборони США, ветерана морської піхоти Дена Колдуелла, несподівано відсторонили від роботи. Його підозрюють у причетності до витоку інформації – так званий "сигналгейт", скандал із витоком даних листування в месенджері Signal, куди випадково додали редактора видання The Atlantic. Пізніше ЗМІ повідомили, що 16 квітня у рамках тієї ж справи було відсторонено Коліна Керролла, керівника апарату заступника міністра оборони Стівена Файнберга, а до нього – чиновника Пентагону Даріна Селніка.

Що відомо про скандал із Signal

Американські високопосадовці обговорювали військові удари по Ємену в закритому чаті месенджера. Однак через помилку до листування в Signal був доданий редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг, який згодом оприлюднив отриману інформацію. Чат нібито містив дані про типи озброєння, цілі атак та запланований час ударів. Дональд Трамп запевнив, що йому нічого не відомо про те, як журналіст потрапив до чату його команди з національної безпеки. Водночас міністр оборони США Піт Хегсет заперечив, що в розмові йшлося про військові плани.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що особисті дані американських посадовців витекли в мережу. Йдеться нібито про електронні адреси, мобільні номери та паролі співробітників адміністрації Дональда Трампа.