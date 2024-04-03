Заявления на денежную помощь уже принимаются: жители какого города получат выплату
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Организаторы будут проводить отбор между заявителями
Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из таких проводит предварительный прием заявок на помощь для жителей Киева, которые отвечают определенным условиям и критериям.
Как сообщили в общественной организации "Шаги жизни", передает сайт "То4ка.fun", совместно с "депутатским корпусом", средства будут начислены жителям столицы, которые будут самыми уязвимыми. Для начисления помощи лицам нужно заполнить онлайн-анкету.
Кто может получить денежные выплаты
Помощь могут получить жители Киева, которые не получали выплаты от депутатов в течение года, испытывают материальные трудности и нуждаются в лечении. Выплата предоставляется заявителям из следующих категорий уязвимости:
- семьи погибших военнослужащих, не получавших помощь от государства,
- пенсионеры с инвалидностью и статусом ВПЛ;
- семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью.
Стоит отметить, что количество мест ограничено, поэтому организаторы будут выбирать наиболее уязвимых.
Как получить денежную помощь
Чтобы подать предварительную заявку, нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке.
Актуальная информация о помощи регулярно публикуется в Telegram-канале.
Офис организации находится по адресу: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора)
Контактные номера: 0930991525 и 0980991525.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители каких областей рассчитывают на выплату в размере 10 800 гривен.