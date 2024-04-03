Заявления на денежную помощь уже принимаются: жители какого города получат выплату

Организаторы будут проводить отбор между заявителями

Украинцы продолжают получать денежные выплаты от разных организаций. Одна из таких проводит предварительный прием заявок на помощь для жителей Киева, которые отвечают определенным условиям и критериям.

Как сообщили в общественной организации "Шаги жизни", передает сайт "То4ка.fun", совместно с "депутатским корпусом", средства будут начислены жителям столицы, которые будут самыми уязвимыми. Для начисления помощи лицам нужно заполнить онлайн-анкету.

Кто может получить денежные выплаты

Помощь могут получить жители Киева, которые не получали выплаты от депутатов в течение года, испытывают материальные трудности и нуждаются в лечении. Выплата предоставляется заявителям из следующих категорий уязвимости:

семьи погибших военнослужащих, не получавших помощь от государства,

пенсионеры с инвалидностью и статусом ВПЛ;

семьи переселенцев, воспитывающих ребенка с инвалидностью.

Стоит отметить, что количество мест ограничено, поэтому организаторы будут выбирать наиболее уязвимых.

Как получить денежную помощь

Чтобы подать предварительную заявку, нужно заполнить онлайн-анкету по ссылке.

Актуальная информация о помощи регулярно публикуется в Telegram-канале.

Офис организации находится по адресу: г. Киев, ул. Белорусская, 34 (вход со двора)

Контактные номера: 0930991525 и 0980991525.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, жители каких областей рассчитывают на выплату в размере 10 800 гривен.