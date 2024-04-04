На яких українських АЗС заправитися найдешевше: актуальні ціни на пальне

Мережі оновили вартість усіх видів пального

Українські оператори АЗС у четвер, 4 квітня, скорегували ціни на бензин, дизель та автогаз. Так, тенденція підняття продовжується, але один вид усе ж здешевшав.

Про це повідомляє Консалтингова група "А-95". Одразу зазначимо, що знову найбільше знову додав у ціні бензин марки А-92.

Зокрема, найдорожчий вид пального — преміальний А-95 — додав у ціні 2 коп./літр. Відтепер його середня вартість становить 57,38 грн/літр. Звичайний А-95 подорожчав на 6 коп./літр — 53,94 грн/літр. А-92-й, своєю чергою, тепер коштує 51,03 грн/літр (+7 коп./літр). Щодо дизеля, то тепер його ціна — 54,28 грн/літр (+5 коп./літр). Скраплений газ, тим часом, коштує 28,12 грн/літр. Він у вартості здешевшав на 2 коп./літр.

На яких АЗС заправитися найдешевше

Щодо цін на АЗС, то найдешевше коштує заправитися преміальним А-95 можна в мережі ZOG (52,50 грн/літр). Далі йде "Авіас" (53,45 грн/літр). На 44 коп./літр дорожче коштує заправитися в мережі Luxwen (53,99 грн/літр). Утім, майте на увазі, що ці мережі є далеко не в кожному регіоні країни.

Якщо брати до уваги А-95, то тут найдешевша ціна на "Авантаж 7" — 49,95 грн/літр. На 4 коп./літр дорожче ним заправитися на "Маркеті" (49,99 грн/літр). 50,30 грн/літр коштує А-95 на "Факторі", 50,50 грн/літр — вартість на ZOG та "Укр-Петролі". До 51 грн/літр можна заправитися цим видом пального на "БРСМ-Нафта" (50,98 грн/літр).

А-92, своєю чергою, який найбільше зростає в ціні протягом останніх днів, дешевше всього коштує на ZOG (49,50 грн/літр). Далі йде "Маркет" — 49,69 грн/літр. По 49,90 грн/літр А-92 коштує на Marshal та RLS. 49,98 грн/літр коштує ций вид пального в мережі "Кворум".

Дизельне пальне, тим часом, найдешевше коштує на "Факторі" (48 грн/літр). Далі йдуть: 49,95 грн/літр — "Авантаж 7", 49,99 грн/літр — "Маркет" та "БРСМ-Нафта" — 50,58 грн/літр. Щодо скрапленого газу, то він найдешевше коштує в мережі Green Wave — 26,30 грн/літр. До 27 грн/літр ним також можна заправитися на: Marshal — 26,62 грн/літр, Motto — 26,98 грн/літр, Ovis — 26,99 грн/літр, RLS — 26,70 грн/літр, Rodnik — 26,99 грн/літр, "Авантаж 7" — 26,45 грн/літр, "Катрал" — 26,97 грн/літр та "Квроум" — 26,98 грн/літр.

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