Золоті крашанки та паска: у скільки обійдеться Великодній кошик у 2024 році

Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости

Аби приготувати 3-4 паски у 2024 році доведеться витратити близько 239,34 гривні. Це на 1,4% більше, ніж минулого року та на 28% більше, ніж у 2022 році, без врахування ціни на електроенергію.

Про це заявив аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, повідомляє "24 канал". Він каже, що вартість не суттєво відрізняється, адже ціни на одні компоненти знизились, а на інші зросли.

"Найбільш суттєво знизились в ціні яйця – 18% за десяток (з 70,51 до 57,50 гривень), а також кілограм цукру – на 16% (з 34,20 до 28,60 гривень)", – зазначив експерт.

За його словами, ціна інгредієнтів для приготування паски наразі виглядає так:

борошно – 23,23 грн за кг;

вершкове масло – 72 грн за 200 грамів;

молоко – 39 грн за пів літра;

яйця – 46 грн за 8 штук;

дріжджі сухі – 13 грн за 12 грамів;

родзинки – 39 грн за 200 грамів;

цукор – 8,6 грн за 300 грамів;

цукрова пудра – 6,5 грн за 100 грамів;

ванілін – 7,1 грн за пакетик.

Зазначається, що свинина, яка є традиційним видом м'яса українців, зміцніла в ціні на 4%, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Свинячий ошийок зріс в ціні на 13% і становить 236 гривень за кг, лопатка – на 5% і вартує 162 гривень за кг, грудинка – 6%, коштує 160 гривень за кг.

Крім того, ціни на яйця в холодний період року не перевищували 65 гривень за десяток. В середньому ціни в супермаркетах 56-59 гривень за десяток, що на 22% менше, ніж торік.

"Враховуючи те, що Великдень припадає на останній місяць весни то пропозиція в цей час повинна сезонно збільшитися та не дати ціні сильно зрости на тлі святкового попиту. Але відразу після свят ціни на яйця почнуть знижуватися", – додав Гопка.

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