Золотые яйца и паска: во сколько обойдется Пасхальная корзина в 2024 году

Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны, то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно возрасти

Чтобы приготовить 3-4 кулича в 2024 году придется потратить около 239,34 гривны. Это на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году без учета цены на электроэнергию.

Об этом заявил аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сообщает "24 канал". Он говорит, что стоимость существенно не отличается, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли.

"Самые существенно снизились в цене яйца — 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривен), а также килограмм сахара — на 16% (с 34,20 до 28,60 гривен)", — отметил эксперт.

По его словам, цена ингредиентов для приготовления кулича выглядит так:

мука – 23,23 грн за кг;

сливочное масло – 72 грн за 200 граммов;

молоко – 39 грн за пол литра;

яйца – 46 грн. за 8 штук;

дрожжи сухие – 13 грн за 12 грамм;

изюм – 39 грн за 200 граммов;

сахар – 8,6 грн. за 300 граммов;

сахарная пудра – 6,5 грн. за 100 граммов;

ванилин – 7,1 грн за пакетик.

Отмечается, что свинина, являющаяся традиционным видом мяса украинцев, укрепилась в цене на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривен за кг, лопатка – на 5% и стоит 162 гривен за кг, грудинка – 6%, стоит 160 гривен за кг.

Кроме того, цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривен за десяток. В среднем цены в супермаркетах 56-59 гривен за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом.

"Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны, то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно возрасти на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца начнут снижаться", — добавил Гопка.

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