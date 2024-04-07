Гривню відпустять ще сильніше? Що чекати українцям від курсу долара у квітні

Надходження макрофінансової допомоги позначиться на діях регулятора

Курс долара в Україні буде відносно стабільним наступного тижня. Ймовірно, таким самим він буде і весь місяць.

Про це свідчить прогноз банкіра Тараса Лісового, який він дав у коментарі "24 каналу". На його думку, курс долара у квітні через валютні інтервенції буде дещо мінливим, але суттєво не зміниться. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.

"Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбавиться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку", — каже він.

У зв’язку з цим експерт бачить таким курс долара на найближчий місяць:

Коливання будуть у межах – 39 – 40 гривень за долар на міжбанку та готівковому ринку;

Різниця між купівлею та продажем на готівковому ринку – до 0,05 гривні за долар на міжбанку, до 0,5 – 0,6 гривні за долар у комерційних банках, 0,6 – 1 гривні за долар в обмінниках;

Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку – 0,2 – 0,3 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривень за долар в обмінниках;

Діапазон курсів продажу на готівковому ринку – 0,1 – 0,2 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривні за долар в обмінниках.

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