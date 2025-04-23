Детонація продовжується, а мешканці рахують дірки: що відбувається після вибуху на арсеналі під Москвою (відео)

Уламки та снаряди розліталися на багато кілометрів

Після масштабного вибуху на 51-му арсеналі ГРАУ неподалік Москви, жителі найближчих населених пунктів вважають дірки. Схоже, детонація була настільки сильною, що уламки і снаряди розлетілися на великі відстані.

Як повідомляє російський канал BAZA, до екстрених служб надійшло понад сотню подібних звернень. При цьому губернатор Володимирської області повідомив, що у Киржацькому районі вибухи чути досі.

Згідно з повідомленнями, окремі снаряди знаходили на відстані за кілька кілометрів від епіцентру детонації, а деякі з них потрапляли в житлові будинки, пробивали паркани та посікли автомобілі.

"Динаміка хороша, але поки що детонація зберігається, тому рішення про повернення евакуйованих мешканців до будинків і відновлення роботи всіх підприємств приймати передчасно", — йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що чотирьох людей було травмовано, одному з них знадобилося амбулаторне лікування. Ушкодження ще одного оцінюється як "середньої тяжкості", а решта перебувають у задовільному стані.

На одному з роликів показаний приклад попадання одного зі снарядів до приміщення. Очевидно, об’єкт пробив стінку, пішов під підлогу, де розколовся на дві частини і пошкодив ще одну стіну.

Як повідомлялося раніше, вибух на 51-му арсеналі ГРАУ стався 22 квітня. За даними російського міноборони, його причиною є порушення техніки безпеки.

Це один із найбільших арсеналів на російській території, а за даними ЦПД при РНБО там могло знаходитися близько 105 тисяч тонн боєприпасів і ракет, включаючи "Іскандери" та "Кинджали".