Пока можно забыть о долларе по 40: насколько может упасть курс валюты

Эксперт дал утешительный прогноз

На рынке начала дешеветь американская валюта. По словам эксперта, такая тенденция может сохраниться в течение этой недели.

Курс доллара в течение 8-14 апреля в Украине может снизиться до 38,8-39 гривен. Об этом сообщил член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии для ТСН.

"Нацбанк выкупил у Министерства финансов значительные суммы по макрофинансовой помощи по выгодному для государства курсу, и теперь может быть постепенное укрепление гривны даже до 38,8-39 грн/доллар", — считает эксперт.

Курс доллара в Украине по состоянию на 8 апреля

По данным портала Минфин, в понедельник, 8 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,80 грн (покупка) и 39,30 (продажа). Наличный курс — 39,15 (покупка) и 39,30 (продажа). В то же время официальный курс Национального банка Украины — 38,84 гривны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как поступление финансовой помощи в Украину от партнеров скажется на действиях Нацбанка и курса доллара в апреле.