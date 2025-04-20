Не зміг приховати свою натуру: Путіна помітили в церкві в недолугій позі (відео)

Пафосна поза Путіна стала темою для жартів

Під час церковної служби в Росії російський президент Володимир Путін знову привернув увагу публіки, але цього разу не через свої політичні заяви. На вірусному відео можна побачити, як політик тримає свічку під час служби, але, здається, не зовсім розуміє, що робити з іншою рукою.

Курйоз опублікували в соцмережах. Несподівано для такої урочистої обстановки, ліва рука опинилася в кишені.

Такий жест викликав хвилю насмішок користувачів.

"Навіть на великодній службі в Храмі не зміг видавити з себе пітерське підворіття, засунувши руку в кишеню… чи там у нього кнопка?", — іронічно прокоментували в мережі.

Така поза стала темою для жартів, де підкреслюють, що президент Росії навіть у церкві не може відмовитись від звичних жестів. Як би там не було, цей випадок лише показує, як Путін виглядає у ситуаціях, де на першому плані має бути не він, а свято.

Нагадаємо, що 20 квітня президент Росії та мер Москви Сергій Собянін взяли участь у нічному великодньому богослужінні, яке проводив патріарх московський Кирило.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Великдень американський телеканал Fox News транслював цю службу. У своєму сюжеті канал також "помилково" назвав Київ російським містом.