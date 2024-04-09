Дефицит доллара в Украине попытается закрыть НБУ: как это повлияет на курс этой недели

Разница между курсом продажи и покупки доллара может раскачиваться в пределах 20-30 копеек

Курс американской валюты начинает постепенно падать. На этой неделе цена на наличный доллар будет колебаться в пределах 38,40-39,50 гривен.

Как сообщил аналитик Алексей Козырев, в большинстве касс банков курс доллара до 12 апреля будет находиться в пределах коридора покупки и продажи от 38,40 до 39,55 гривны. А основная часть обменников финкомпаний и банков будет в дальнейшем работать с разницей курса продаж и покупки в пределах 20-25 копеек за доллар.

Он отметил, что существует вероятность расширения спреда до 20-30 копеек за американскую валюту.

Относительно колебаний курса доллара на межбанке, Козырев спрогнозировал, что он будет находиться в коридоре от 38,60 до 39,30 гривны.

"Нацбанк практически ежедневно будет вынужден закрывать дефицит предложения доллара на торгах своими интервенциями по продаже американской валюты. По моим прогнозам, за 8-12 апреля он потратит на это из резервов около $430 млн — $690 млн", — резюмировал аналитик.

Курс доллара в Украине по состоянию на 9 апреля

По данным портала "Минфин", во вторник, 9 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 38,80 грн (покупка) и 39,30 (продажа). Наличный курс — 39,24 (покупка) и 39,35 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины — 38,98 гривны.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, каким будет курс доллара в Украине в апреле.