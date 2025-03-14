Україна втрачає унікального гризуна: хом'як звичайний опинився на межі зникнення

За останнє століття його чисельність катастрофічно скоротилася

Хом'як звичайний (Cricetus cricetus) – гризун родини хом'якових, який колись був поширений по всій Україні, а зараз перебуває на межі зникнення. Цей вид занесений до Червоної книги України та Червоного списку МСОП, що свідчить про його вразливість та необхідність термінових заходів для збереження.

Хом'як звичайний – найбільший з хом'яків. Довжина його тіла сягає 27-34 см, хвоста – 3,5-5,8 см. Вушні раковини досить короткі, очі відносно невеликі. Защічні мішки добре розвинуті. Забарвлення яскраве, контрастне: верх тіла однотонний, рудувато-бурий, черево чорне. Попереду на боках – дві великі світлі плями, зазвичай розділені ділянкою чорного хутра. По світлій плямі є також з боків голови й за вухами, іноді й в області лопаток. У північній частині ареалу часто зустрічаються повністю чорні екземпляри.

Поширення та чисельність

У середині 20 століття хом'як звичайний населяв степові та лісостепові області Європи, Західного Сибіру та Казахстану. В Україні він був поширений повсюдно, за винятком високогір'я. Однак, зараз ситуація кардинально змінилася. Наразі, в континентальній Україні хом'як трапляється спорадично, а на більшій частині АР Крим є звичайним видом.

Чисельність хом'яка звичайного невпинно скорочується на всьому просторі його ареалу. Якщо на початку 20 століття це був масовий вид, якому були притаманні спалахи чисельності, то наприкінці століття він став рідкісним звіром, що зустрічається спорадично. Сьогодні в материковій частині України живе не більше кількох тисяч особин, тоді як у середині 20 століття заготовлювали близько півмільйона шкурок на рік.

Основні причини скорочення чисельності хом'яка звичайного:

безпосереднє винищення;

зміна клімату;

руйнування середовища існування.

Біологія та спосіб життя

Хом'як звичайний – осілий норний вид. Він влаштовує підземні галереї з кількома виходами глибиною до 2,5 м з численними віднорками, каморами, тунелями та гніздовими камерами. Це відносно всеїдний звір, який на зиму збирає величезні запаси їжі (зерно, насіння, коріння та коренеплоди), маса яких може сягати 20 кг. У північних регіонах хом'як впадає в сплячку, а в південних взимку просто стає малоактивним.

Хом'як веде сутінковий і нічний спосіб життя та схильний до синантропізації. Має значний репродуктивний потенціал. З квітня по серпень самка здатна дати 2-3 виводки, в яких зазвичай буває 10 малят. Розмножуватися починає у 3-4-місячному віці. Хом'як звичайний надає перевагу різноманітним відкритим ландшафтам, цілині, полям, агроценозам, лісосмугам, узліссям, городам та подвір'ям.

Охорона

Вид занесено до Червоного списку МСОП, а також до ІІ додатку до Бернської конвенції як вид, що потребує особливої охорони. Спеціально не охороняється. Розробка заходів потребує спеціальних досліджень. Раніше хом'як звичайний вважався шкідником сільського господарства, а також добувався заради дешевого хутра.

Раніше "Телеграф" розповідав, що європейського ховраха в Україні вже не побачити. На жаль, він вважається зниклим на нашій території.