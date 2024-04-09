Качество желает лучшего: в Украине значительно подорожал популярный фрукт

На цены сразу повлияли 3 фактора

В Украине постепенно дорожают яблоки. Такая тенденция продержится в течение апреля-июня, но нужно следить за информацией об урожайности, импорте и общей экономической ситуации в стране.

Как сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова для "Телеграфа", сейчас среднерыночная цена на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущий 2023 год. Это обусловлено некоторыми причинами.

По словам Попович, одной из причин, почему на яблоки растут цены, есть ограниченное предложение качественных яблок, а также то, что многие садоводы сохраняют качественные плоды для продажи в более поздние сроки.

Относительно дальнейшей ситуации по стоимости яблок эксперт прогнозирует, что удорожание может произойти из-за сезонного уменьшения объемов продукции внутри страны.

"Прогнозировать точные цены на апрель-июнь трудно, но учитывая сезонность и текущие тенденции, возможен дальнейший рост цен на яблоки во втором квартале 2024 года. Важно отслеживать информацию об урожайности, импортных объемах и общей экономической ситуации в стране, которые могут повлиять на цены", – резюмирует Попович.

Напомним, ранее Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" Львова сообщила "Телеграфу" о подорожании 4 видов популярной зелени.