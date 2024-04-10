Вкусно, питательно и... дешевле, чем было: в Украине снизились цены на популярные крупы

Вторая декада апреля радует ценами на крупы

Украинские супермаркеты обновили ценники на популярные крупы, в том числе гречку, рис, а также пшено. Цены во второй декаде апреля порадуют любителей вкусных и питательных блюд, которые готовятся из этих популярных круп.

Информация об актуальных ценах появилась на портале Минфин. Указаны средние цены за текущий период.

Цены на гречку

На этой неделе средняя цена на гречку удерживается в диапазоне 24,82 грн. При этом стоимость крупы сильно зависит от производителя и торговой площадки.

Самое выгодное предложение, по версии портала, в магазинах сети Novus и Auchan – 22,39 грн и 22,90 грн соответственно. Стоимость крупы в Metro – 24.90, а в сети магазинов Megamarket – 29,10 грн.

По сравнению с мартом цены на одну из самых любимых круп украинцев снизились в среднем на 3 гривны.

Цены на гречку

Цены на рис

Цены на рис во второй декаде апреля тоже немного снизились. При этом, наибольшее падение цены демонстрирует круглый рис, тогда как длинный подешевел всего на гривну. В целом средняя цена на круглый рис в апреле снизилась на 3 грн.

Наиболее выгодное предложение на круглый рис в магазинах сети Metro. Там за 1 кг просят всего 47,30 грн. Для сравнения, стоимость круглого риса в супермаркетах Auchan – 78,90 грн.

Цены на круглый рис

Средняя цена длинного риса в апреле составляет 55,37 грн. Снова, в сети Metro за кило просят меньше — 46,90 грн. В магазинах Megamarket – 54,60 грн, в Auchan – 64,60 грн.

Цены на длинный рис

Цены на пшено

Средняя цена на пшено во второй декаде апреля просела не так чтобы очень сильно, всего на 1,70. В настоящее время она составляет 28,00 грн.

При этом в сети магазинов Auchan за кило просят 22,90 грн, тогда как в Metro – 30,20 грн, а в Megamarket – 30,90 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине подешевели три популярных продукта. При этом больше всего из этой тройки изменились цены на огурцы.