І фільм подивитися, і гроші заробити: в Одесі студентам пропонують роботу мрії

Крута робота для кіноманів

В Одесі з'явилась робота для молоді, де можна і гроші заробити, і кіно подивитись. Місцевий кінотеатр шукає контролерів і пропонує зарплату до 22 тисяч гривень.

Графік 3/3 або 4/4 – ідеальний для навчання. Відповідне оголошення розміщене на одному з популярних сайтів пошуку роботи.

Кінотеатр знаходиться в Приморському районі Одеси. Робочий день триває з 9:30 до 17:30, можна вибрати схему 3/3 або 4/4.

Що треба робити? Видавати та приймати 3D-окуляри, перевіряти квитки у відвідувачів, слідкувати за порядком у залі та перевіряти, чи добре прибрано після сеансів.

Базова оплата становить 18 тисяч гривень, але з преміями можна заробляти до 22 тисяч на місяць. Найкрутіший бонус — безкоштовні перегляди фільмів у вільний час!

Роботодавець пропонує офіційне працевлаштування на постійній основі з повним робочим днем.Ніяких спеціальних вимог немає — потрібні лише бажання працювати та любов до кіно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що охайним студентам пропонують роботу з купою бонусів та високою зарплатою. Можна обрати зручний графік.