"Перемир’я" Путіна: в Україні дали прогноз, як швидко росіяни його зірвуть

Росіяни займаються підготовкою до ракетного удару

Володимир Путін в односторонньому порядку запровадив "припинення вогню" на Великдень. В Україні ж одразу висловили сумніви у тому, що росіянам у принципі варто довіряти.

Згідно із заявами Кремля, вони планують з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня припинить усі бойові дії. Втім, незадовго до позначеної години біля Києва було помічено розвідувальний БПЛА, а на Харківщині пролунали вибухи.

Голова Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко зазначив, що США пропонували Росії повне та безумовне припинення вогню ще 11 березня.

У нардепа Олексія Гончаренка з’явилася власна версія. Він вважає, що Путіна налякали дії президента США Дональда Трампа, а тому він намагається виграти час.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко припустив, що росіяни порушать перемир’я великодньої ночі, а потім звинуватять Україну.

Таку саму думку висловив і активіст Сергій Стерненко.

Бізнесмен та аналітик Роман Шрайк вказав на інші заяви Путіна, зазначивши, що Москва звинувачуватиме Україну незалежно від того, як вона відреагує на цю пропозицію.

Аналітики та економічний експерт Юрій Богданов наголосив, що для дотримання перемир’я потрібні механізми його контролю. Однак, таких не передбачено.

Воєнний кореспондент Богдан Мірошников зазначив, що росіяни демонструють ознаки підготовки масованого ракетного удару, а тому не варто розслаблятися.

Втім, він припустив, що спецпредставник Трампа Стів Віткофф все одно звинувачуватиме Україну в будь-чому, що скажуть йому росіяни.

Як повідомлялося раніше, 16 квітня закінчився термін 30-денного "енергетичного" перемир’я. За цей час українські енергетичні об’єкти зазнали російських обстрілів понад 30 разів.