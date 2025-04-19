Рус

З Великоднем 2025! Найкрасивіші листівки для привітання рідних і близьких

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
583
Милі картинки для привітання з Великоднем 20 квітня
Милі картинки для привітання з Великоднем 20 квітня. Фото Freepik

Обов'язково привітайте рідних зі світлим святом Великодня

Великдень — це не просто свято, коли ми печемо паски, фарбуємо яйця, а потім освячуємо їх у церкві. Це день, коли ми відзначаємо перемогу світла над темрявою та життя над смертю. В цей день так хочеться сказати теплі слова тим, кого ми любимо.

Листівка з Великоднем — це як маленький промінчик сонця, що приносить радість. Тому обов'язково надішліть привітальну картинку своїм рідним та близьким — так ви точно підіймете їм настрій і зарядите позитивом на цілий день.

Особливо зараз, коли багато українців — далеко від дому, в окопах, евакуації або втратили близьких, важливо привітати їх зі світлим святом і побажати миру, добробуту і Божого благословення.

"Телеграф" зібрав для вас найкрасивіші картинки та листівки з Великоднем 2025, щоб ви могли привітати рідних і близьких. Ми підготували для вас найтепліші картинки.

Пасха 2025 листівки для бабусі
Великдень 2025 картинки
Картинки з Великоднем
Листівки з Великоднем
Листівки з Пасхою
Картинки з Пасхою

Раніше "Телеграф", як правильно називати нічну Великодню службу. Багато хто думає, що "всеношна", але це не так.

Теги:
#Картинки #Листівки #Паска #Великдень