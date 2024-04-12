Выплаты на ремонт жилья: где осуществляют помощь и какие документы необходимы для оформления

В некоторых случаях жилье будет восстанавливать строительная компания

Благотворительный фонд "Каритас" осуществляет денежные выплаты для жителей Украины и заявления на начисление принимают в Житомире и области. На деньги рассчитывают пострадавшие от обстрелов лица.

В рамках проекта "Жилье для уязвимых домохозяйств в Украине III" фонд совместно с Caritas Ukraine и UNHCR Ukraine, Агентством ООН по делам беженцев в Украине предоставляет благотворительные выплаты. Украинцам нужно соответствовать определенным категориям уязвимости.

Кто может получить денежную помощь

Начисление выплачивают жителям города и области, жилье которых пострадало от обстрелов, из следующих категорий уязвимости:

лица с тяжелым заболеванием или инвалидностью;

одинокие люди старше 60 лет;

родители-одиночки или опекуны детей младше 18 лет;

семьи с 3 больше детьми;

беременные женщины или одинокие матери с детьми младше 3 лет.

семьи, потерявшие источник дохода;

семьи с доходом, что не превышает 6318 грн на каждого члена семьи.

Такая выплата может быть произведена для восстановления дома собственными силами семьи или привлечения строительных компаний, если люди сами не могут произвести ремонт.

Как получить эту помощь

Лицу нужно предварительно подать заявление, заполнив онлайн-форму. Если появятся вопросы, можно обратиться по номеру 067 200 10 55.

Прием заявок и консультации по выделению финансовой помощи проводятся с понедельника по пятницу, с 10 до 16 часов.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, где еще выплачивают денежную помощь на ремонт поврежденного жилья в Украине.