Збільшити врожай допоможе риба: як її використовувати при посадці помідорів

Це незвичайний, але поширений спосіб підживлення

Помідори — один із найулюбленіших овочів, які вирощуються на ділянці. Але, щоб отримати щедрий урожай, важливо не лише враховувати відповідне сусідство з іншими культурами, а й подбати про правильні добрива під час посадки.

Існує один спосіб, який допоможе значно збільшити кількість плодів. Він досить незвичний, але досить поширений. Детальніше про нього розказано у матеріалі Actualno.

Як збільшити врожай помідорів

Досвідчені городники кажуть, що один із секретів багатого врожаю помідорів — це додавання рибних відходів (мойви, кільки або іншої дрібної риби) при посадці рослин. Попри те, що це здасться незвичайним методом, на практиці він дійсно сприяє збільшенню врожайності.

Річ у тому, що риба має унікальний склад, який є справжнім природним підживленням для рослин. У ній є фосфор, який сприяє активному цвітінню та утворенню плодів, тоді як калій впливає на смак та щільність томатів, надаючи їм насолоду та покращуючи структуру. А азот сприяє їхньому зростанню на ранніх стадіях.

Але, щоб метод працював, потрібно все зробити правильно. Насамперед глибина лунки має бути мінімум 60 см, щоб запах відходів не привертав увагу кішок чи собак. По-друге, рибу слід трохи засипати шаром землі, щоб вона не контактувала з корінням помідорів і не почала розкладатися надто близько до них. І лише після того, як будуть враховані ці нюанси, можна висаджувати розсаду та засипати лунку до кінця.

Як збільшити врожай помідорів, Фото: Freepik

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