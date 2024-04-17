Офіційний курс долара росте: чи підвищить його Нацбанк понад 40 гривень

Експерт дав прогноз

Є ймовірність, що курс американської валюти в Україні зросте до нових показників, адже в бюджеті він сформований на рівні 40,6 гривні. Експерт впевнений, що чекати на долар понад 40 не варто.

Як повідомив член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин в етері телеканалу "Еспресо", Національний банк наразі формує пропозицію, аби знизити попит. Наразі курс долара складає 39,5 гривні.

Він зауважив, що хоча середньорічні показники на цей рік закладені на рівні 40,6 гривні, однак НБУ, за його словами, не підвищуватиме курс понад 40 гривень.

"Треба розуміти, що вся макрофінансова допомога, з якої потім виплачуються соціальні платежі, надходить в Міністерство фінансів у вигляді долара. Чим дорожче він продає Національному банку валюту, тим вигідніше. Тобто чим слабший курс, тим вигідніше Мінфіну. Нацбанк ще відповідає за інфляцію. Чим слабший курс гривні, тим вища інфляція, це ми також розуміємо. Тому він так трохи балансує. З однієї сторони НБУ іде назустріч Мінфіну, з іншої — тримає достатньо жорсткими методами інфляційні процеси. Сьогодні інфляція складає 3,2%", — пояснив експерт.

Курс долара в Україні станом на 17 квітня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 17 квітня, середній курс долара в українських банках становить 39,35 грн (купівля) та 39,85 (продаж). Готівковий курс — 39,68 (купівля) та 39,80 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України — 39,57 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в київських обмінниках курс долара потроху росте до позначки 40 гривень.