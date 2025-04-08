Свято 8 квітня: що не можна робити, аби не потрапити у біду

Триває піст до Великодня

У вівторок, 8 квітня, християни вшановують святого Іродіона. Він був одним із 70-ти апостолів, яких Ісус Христос обрав для поширення християнської віри. До впровадження новоюліанського календаря свято припадало на 21 квітня.

Іродіон жив у I столітті у Кілікії, яке розташоване на узбережжі Середземного моря. Він був родичем апостола Павла і разом з ним поширював віру в Ісуса Христа. Так чоловіка обрали єпископом міста Патари. Одного разу язичники жорстоко побили Іродіона, але йому вдалося вижити.

Після цього мученик продовжив проповідувати з апостолами Петром та Павлом. Він постійно зазнав переслідувань з боку іконоборців. Загинув мученицькою смертю.

Традиції та прикмети 8 квітня

У народі свято називали Родіона Ледола, оскільки у цей час танув лід. Дехто вірив, що цього дня зустрічаються Сонце та Місяць. З самого ранку люди вмивалися холодною водою, але не витирали її. Замість цього чекали, поки сонце висушить краплі й наповнить їх енергією та красою.

Сонячний день 18 квітня є передвісником гарячого літа.

А от туман свідчить, що літо буде супроводжуватися опадами.

Похмуре небо — чекайте дощу найближчим часом.

Що не можна робити 8 квітня

Не можна їсти м'ясні та молочні страви, адже триває Великий піст.

Забороняється веселитися та влаштовувати гулянки, оскільки це може погано закінчитися.

Не варто прибирати та впроваджувати великі зміни, бо успіху не буде.

Іменини 8 квітня

День ангела святкують Марфа, Ніфонт, Родіон, Сусанна.

Раніше "Телеграф" писав, як харчуватися у період Великого посту. Дізнайтеся, які заборони діють щодо харчування.