Свято 8 квітня: що не можна робити, аби не потрапити у біду
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Триває піст до Великодня
У вівторок, 8 квітня, християни вшановують святого Іродіона. Він був одним із 70-ти апостолів, яких Ісус Христос обрав для поширення християнської віри. До впровадження новоюліанського календаря свято припадало на 21 квітня.
Іродіон жив у I столітті у Кілікії, яке розташоване на узбережжі Середземного моря. Він був родичем апостола Павла і разом з ним поширював віру в Ісуса Христа. Так чоловіка обрали єпископом міста Патари. Одного разу язичники жорстоко побили Іродіона, але йому вдалося вижити.
Після цього мученик продовжив проповідувати з апостолами Петром та Павлом. Він постійно зазнав переслідувань з боку іконоборців. Загинув мученицькою смертю.
Традиції та прикмети 8 квітня
У народі свято називали Родіона Ледола, оскільки у цей час танув лід. Дехто вірив, що цього дня зустрічаються Сонце та Місяць. З самого ранку люди вмивалися холодною водою, але не витирали її. Замість цього чекали, поки сонце висушить краплі й наповнить їх енергією та красою.
- Сонячний день 18 квітня є передвісником гарячого літа.
- А от туман свідчить, що літо буде супроводжуватися опадами.
- Похмуре небо — чекайте дощу найближчим часом.
Що не можна робити 8 квітня
- Не можна їсти м'ясні та молочні страви, адже триває Великий піст.
- Забороняється веселитися та влаштовувати гулянки, оскільки це може погано закінчитися.
- Не варто прибирати та впроваджувати великі зміни, бо успіху не буде.
Іменини 8 квітня
День ангела святкують Марфа, Ніфонт, Родіон, Сусанна.
Раніше "Телеграф" писав, як харчуватися у період Великого посту. Дізнайтеся, які заборони діють щодо харчування.