Курс значительно просядет: сколько будет стоить доллар в Украине в ближайшие годы

Показатели будут устанавливать рекорды

Среднегодовой курс американской валюты в течение 2024 года составит 41 гривну. А вот уже в 2029 году доллар обойдется украинцам в 54,1 гривны.

Как говорится в отчете фонда World Economic Outlook за апрель 2024 года, Министерство финансов Украины прогнозирует постепенное увеличение показателей в течение следующих пяти лет. Курс доллара точно превысит 50 гривен.

На сколько будет обесцениваться гривна в течение 2025-2029 годов

Согласно прогнозу МВФ, среднегодовой курс в:

2025 году ожидается на уровне 45,8 грн/доллар;

2026 году – 48,6 грн/доллар;

2027 году – 50,4 грн/доллар;

2028 году – 52,1 грн/доллар;

2029 – 54,1 грн/доллар.

Курс доллара в Украине на 18 апреля

По данным портала Минфин, в четверг, 18 апреля, средний курс доллара в украинских банках составляет 39,35 грн (покупка) и 39,80 (продажа). Наличный курс — 39,75 (покупка) и 39,85 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 39,54 грн.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет курс доллара в Украине в канун Пасхи.