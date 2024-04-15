Найбільше здешевшав оселедець: як змінились ціни в магазинах на 3 популярні види риби
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Цінники на деякі товари перевищують 200 гривень
В Україні була встановлена тенденція на здорожчання риби через Великий піст. Наразі ціни почали падати, але деякі товари все одно ростуть у вартості.
Згідно з даними сайту Мінфін, живий короп здешевшав на майже 17 гривень, а на потрошений вартість виросла на 3,55. Оселедець, своєю чергою, здешевшав на 17,25 гривні, а скумбрія — на 6,71 гривні.
Вартість коропа живого та патраного в українських магазинах
Живий короп у період березня-квітня здешевшав – із 165,41 грн./кг до 148,50 грн./кг. Однак потрошений короп став дорожчим, адже його ціна зросла з 200,45 грн./кг до 204,00 грн./кг.
Ціна на короп живий коливається від 139 до 158 гривень, а на патраний — від 189 до 219 гривень.
Ціни на оселедець в магазинах
Оселедець слабосолоний у березні коштував в середньому 161,91 гривні, а наразі його ціна становить 144,66 гривні, тобто знизилась на 17,25 гривні.
Вартість цього виду риби коливається в межах 99,99-165 гривень.
Як змінився цінник на скумбрію в магазинах
Вартість впала і на скумбрію свіжоморожену. У березні вартість цього товару складала 131,21 грн/кг, а у квітні знизилась до 124,50 грн/кг, тобто на 6,71 гривні.
Найменший цінник на скумбрію становить 109,99 гривні, а найбільший — 139 гривень.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про які популярні фрукти в Україні здорожчали.