Некоторым ВПЛ выплатят помощь в одном городе: какие документы необходимы
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Переселенцы из Мелитополя, проживающие в Запорожье, получат пособие. Ее осуществляет благотворительный фонд "Помогаем".
Лицам, претендующим на выплату, следует соответствовать одному из 9 критериев. Об этом говорится на сайте to4ka.fun.
Кто может получить выплаты
Для получения денежной помощи нужно соответствовать одному из следующих критериев:
- семья, жилье которой разрушено в результате боевых действий;
- семья, состоящая из одного родителя (отца или матери) и одного или более детей в возрасте до 18 лет;
- семья, которую возглавляет один одинокий человек в возрасте 60 лет, и в котором есть один или несколько детей в возрасте до 18 лет;
- семья, потерявшая во время войны одного из близких родственников (отца, мать, дочь, сына, внука, внука, правнука, правнука) семья, воспитывающая ребенка/детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
- семья, где есть беременная женщина или женщина, осуществляющая грудное вскармливание;
- попечительская, приемная, патронатная семья, детский дом семейного типа;
- семья, которая опыкуется детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями и имеет распоряжение о временном устройстве;
- многодетная семья;
- семья со статусом внутри перемещенных с детьми.
Список документов, необходимых для оформления выплат и где их представить
При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:
- паспорта;
- идентификационного номера;
- справки ВПЛ;
- IBAN банковской карты главы семьи;
- свидетельства о рождении детей;
- удостоверение инвалидности;
- удостоверение о многодетной семье;
- документов, подтверждающих ваш статус.
Заявителю следует обратиться во вторник, 23 апреля, с 11.00 до 14.30 по адресу г. Запорожье, пр. Соборный 143.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую компенсационную выплату получат лица со статусом ВПЛ.