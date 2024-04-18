Некоторым ВПЛ выплатят помощь в одном городе: какие документы необходимы

Регистрация продлится всего один день

Переселенцы из Мелитополя, проживающие в Запорожье, получат пособие. Ее осуществляет благотворительный фонд "Помогаем".

Лицам, претендующим на выплату, следует соответствовать одному из 9 критериев. Об этом говорится на сайте to4ka.fun.

Кто может получить выплаты

Для получения денежной помощи нужно соответствовать одному из следующих критериев:

семья, жилье которой разрушено в результате боевых действий;

семья, состоящая из одного родителя (отца или матери) и одного или более детей в возрасте до 18 лет;

семья, которую возглавляет один одинокий человек в возрасте 60 лет, и в котором есть один или несколько детей в возрасте до 18 лет;

семья, потерявшая во время войны одного из близких родственников (отца, мать, дочь, сына, внука, внука, правнука, правнука) семья, воспитывающая ребенка/детей с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

семья, где есть беременная женщина или женщина, осуществляющая грудное вскармливание;

попечительская, приемная, патронатная семья, детский дом семейного типа;

семья, которая опыкуется детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями и имеет распоряжение о временном устройстве;

многодетная семья;

семья со статусом внутри перемещенных с детьми.

Список документов, необходимых для оформления выплат и где их представить

При регистрации необходимо предъявить оригиналы следующих документов:

паспорта;

идентификационного номера;

справки ВПЛ;

IBAN банковской карты главы семьи;

свидетельства о рождении детей;

удостоверение инвалидности;

удостоверение о многодетной семье;

документов, подтверждающих ваш статус.

Заявителю следует обратиться во вторник, 23 апреля, с 11.00 до 14.30 по адресу г. Запорожье, пр. Соборный 143.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какую компенсационную выплату получат лица со статусом ВПЛ.