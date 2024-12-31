Патронатна служба "Янголи" навчає новостворені служби супроводу у лавах Сил Оборони

"Янголи" створюють нові стандарти підтримки поранених військових, їхніх родин та ветеранів

За ініціативою командира Патронатної служби, ст. лейтенанта 3 ОШБр Олени "Гайки" Толкачової ми почали проводити консультації та створювати методичні матеріали для нових служб.

28 грудня у Києві пройшов черговий семінар. Під час тренінгу учасники дізнались:

Як працює відділ роботи з полоненими, безвісти зниклими та їхніми сімʼями, алгоритми та найбільш розповсюджені проблеми;

Обговорили з Оксаною Корчинською питання ВЛК та маршрутів евакуації;

Дізнались структуру та алгоритми роботи відділу роботи з пораненими, зокрема і весь шлях протезування бійців із ампутаціями.

"Про Патронатну службу мені розповів побратим, який побачив їхню сторінку в інтернеті. У нас молода бригада і в нас у цьому напрямку взагалі немає досвіду і розуміння. Втім, я знаю це на власному досвіді – отримав поранення і пройшов весь шлях, а тепер повертаюсь у стрій вже як представник служби супроводу. Це була ініціатива командира. Вся інформація дуже цінна, семінар від Патронатної служби "Янголи" просто відкрили нам очі, на якому високому рівні це може працювати. І ми будемо намагатись це впровадити у нашому підрозділі", – "Агроном", офіцер ЦВС 71-ї бригади.

У зв’язку з високою ефективністю роботи "Янголів" та показником 85% поранених, які повертаються в стрій, Олена Толкачова почала активно поширювати ідею створення служб супроводу у Силах оборони України.

"Ми вирішили організовувати навчання для колег з інших підрозділів, бо за останні півроку чимало військовослужбовців звертались з проханням поділитись нашим досвідом. Людям потрібні алгоритми, розуміння того, як це працює у нас вже понад 10 років. Ми безсумнівно бачимо результат, в багатьох бригадах служби вже активно працюють і можуть надавати своїм бійцям повноцінний супровід", – розповіла "Дзвінка", керівник відділу роботи з пораненими.

З осені 2023 року Патронатна служба почала індивідуально консультувати ініціативні підрозділи. А з червня 2024-го — провели вже три групові семінари, які будуть масштабуватися й поглиблюватись, аби поранені військові, їх родини та ветерани мали потужний супровід.

"Я вже давно стежу за "Янголами", але на навчання приїхала вперше, коли така служба почала формуватись у нашому підрозділі, в червні 2024 року. У нас молода бригада, яка активно бере участь у бойових діях, тому потреба у цих знаннях велика. Я відповідаю за напрямок поранених і для мене це прекрасна можливість обмінятись досвідом і отримати корисні контакти. У "Хартії" ми формуємо культуру нового українського війська, де цінують кожного, і поважають гідність бійців. Патронатна служба бригади є частиною цієї культури", – поділилась Катерина, медичний куратор служби супроводу "Хартії".

Наразі досвід Патронатної служби "Янголи" на групових тренінгах переймають понад два десятки підрозділів. Ми раді бути прикладом для наслідування іншими.

"Взагалі про існування "Янголів" я дізнався на початку 2022 року з соціальних мереж. Я служив у Нацгвардії і цікавився "Азовом", хтось з знайомих розповів про їхню Патронатну службу (тоді ще "Янголи Азову"). Служба супроводу у "Люті" була створена разом з бригадою. Але саме під час тренінгів ми отримали надзвичайно корисну інформацію з досвіду "Янголів" та зразки їхніх алгоритмів. Нам би дуже хотілось, щоб така сама нормативна база, яка є в ЗСУ, була для поліцейських", – розказав Григорій Денисенко з бригади "Лють".

Фотографіїї з заходу: https://fex.net/uk/s/mdnbann

Довідка: "Янголи" створені у 2014 році як частина батальйону (пізніше полку та бригади) "Азов". У 2022 році, з початком повномасштабного вторгнення, Патронатна служба почала займатись також бійцями підрозділів, створених ветеранами "Азову", які згодом об’єднались у 3-тю окрему штурмову бригаду. Станом на зараз "Янголи" структурний підрозділ у складі 3 ОШБр.

На основі досвіду роботи під час АТО та ООС, "Янголи" сформували ефективну структуру, яка охоплює військовослужбовців та їхні родини, котрі потребують медичного, соціального або юридичного супроводу. Такі результати роботи не залишились непоміченими. Генштаб ЗСУ та Міністерство оборони, разом з "Янголами", розробили концепцію запуску служб супроводу у всіх підрозділах Сил оборони України. Вже внесені відповідні зміни до законодавства, з 1 жовтня ці служби розпочали роботу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з'явиться нова допомога для військових.